जिंदगी बोझ लग रही है, मैं बिल्कुल अकेला हूं...सुसाइड नोट लिखकर संन्यासी ने जहर खाकर जान दी
यूपी के सीतापुर में एक संन्यासी ने जहर खाकर जान दे दी। आत्महत्या से पहले संन्यासी ने सुसाइड नोट लिखा। संन्यासी घर-परिवार छोड़कर 15 सालों से नैमिषारण्य में रह रहा था।
Sitapur News: घर परिवार छोड़ करीब 15 साल से नैमिषारण्य में रह रहे एक सन्यासी ने जहरीला पदार्थ पीकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने उनके कमरे से सल्फास की बोतल और एक सुसाइड नोट बरामद किया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस का कहना है कि मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस के मुताबिक मूलत: हरदोई के माधौगंज क्षेत्र के पंहुतेरा गांव निवासी 63 वर्षीय सन्यासी शिवस्वरुप मिश्र लगभग 26 वर्ष पहले गृहस्थ जीवन का त्याग कर सन्यास धारण किया था। पिछले 15 वर्षों से वह नैमिषारण्य में किराये पर रह रहे थे। सुबह जब काफी देर तक सन्यासी के कमरे का दरवाजा नहीं खुला, तो आसपास के लोगों को संदेह हुआ। भीतर देखने पर उनका शव बिस्तर पर पड़ा मिला। सूचना मिलने पर नैमिषारण्य थाना प्रभारी नवनीत मिश्रा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस को कमरे से एक सुसाइड नोट व सल्फास की बोतल मिली है।
सुसाइड नोट में सन्यासी ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है। पुलिस के मुताबिक सुसाइड नोट में लिखा है कि बाराही माता नामक एक वृद्ध महिला लंबे समय से उनकी बेटे की तरह देखभाल कर रही थीं। लगभग एक महीने पहले पैर टूटने के कारण बाराही माता अपनी बेटी-दामाद के साथ चली गईं। उनके जाने के बाद सन्यासी पूरी तरह अकेले पड़ गए थे। सुसाइड नोट के अंत में लिखा है, मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब जिंदगी बोझ लगने लगी है, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। थानाध्यक्ष नवनीत मिश्रा ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला अवसाद के चलते की गई आत्महत्या का प्रतीत होता है। सुसाइड नोट और सल्फास की बोतल को साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखा गया है। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।