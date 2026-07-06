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अब ये समय मोदी और योगी का है, नितिन नवीन का ये भाषण हुआ वायरल; क्या हैं सियासी मायने?

Ajay Singh संवाददाता, लखनऊ
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भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल से जो भाषण दिया वो अब तेजी से वायरल हो रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच भी इस भाषण की काफी चर्चा है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा अब ये समय मोदी और योगी का है। उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कहा कि बांटने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी।

Nitin Naveen in Lucknow : भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने दो दिवसीय लखनऊ दौरे से यूपी में 2027 का चुनावी शंखनाद कर दिया। नितिन ने अपने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन राष्ट्र प्रेरणा स्थल से पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए जिस तरह एक साथ मोदी-योगी का नाम लिया उसके बड़े और गहरे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। भाजपा में भी इसकी चर्चा है। प्रेरणा स्थल से नितिन नवीन ने कहा कि मित्रों आने वाले समय में यह जो घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं, वो हमें बांटने का प्रयास करेंगे। अंग्रेजों ने जो बांटने की राजनीति की थी, वही राजनीति कांग्रेस की ये वर्तमान टीम और अखिलेश यादव करते हैं। उन्होंने आगे कहा, ‘अब वो समय बदल गया है। यह समय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का है। हमको कोई बांट नहीं सकता।’ भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हमें उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के सपने को साकार करना है। 2047 का विकसित भारत बनाना है।

नितिन नवीन ने आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ ही विपक्षी दलों के नेताओं पर भी जमकर निशाना साधा। शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज समाप्तप्राय स्थिति में पहुंच चुकी है। भाजपा कार्यकर्ता सपा की राजनीति को पूरी तरह समाप्त करने का संकल्प लेकर मैदान में उतरेगा। इस बार साइकिल पंचर नहीं, खराब ही हो जाएगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष पर तुष्टिकरण, परिवारवाद और समाज को बांटने की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को साकार करने के लिए कार्य कर रही है। नितिन नवीन ने कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर कार्य करती है, जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश को दिया है। भाजपा समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर चलने और उसके विकास तथा सुरक्षा के लिए कार्य करने में विश्वास रखती है। पार्टी किसी व्यक्ति की जाति या समाज नहीं देखती, बल्कि यह देखती है कि वह भारत माता का पुत्र है और उसके विकास तथा सम्मान के लिए कार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा 2027 के चुनाव में प्रत्येक बूथ पर कमल खिलाना है। जिस प्रकार की ऊर्जा मुझे चारों ओर दिखाई दे रही है, वह इस बात का परिचायक है कि वर्ष 2027 में भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता शक्ति केंद्रों की ताकत, उनके संयोजकों के परिश्रम और मेहनत के बल पर एक बार फिर कमल खिलाने का संकल्प लेकर तैयार बैठा है। जब कार्यकर्ताओं का उत्साह और ऊर्जा साथ होती है, तब विपक्ष चाहे कितनी भी ताकत लगा ले, भाजपा कार्यकर्ता उसे धूल चटाने का काम करेगा।

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योगी बोले- बंगाल जैसी जीत तय

राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर शक्ति केंद्र संयोजकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शक्ति केंद्र मजबूत होंगे तो बंगाल जैसी जीत मुश्किल नहीं है। कभी घुसपैठ, अराजकता का अड्डा बने पश्चिम बंगाल में भाजपा के अनगिनत कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया, वहां बहुमत से भाजपा सरकार बनना यह दर्शाता है कि शक्ति केंद्र मजबूत है तो सब कुछ हमारे हाथ में है। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को उनकी महत्वपूर्ण भूमिका बताई। उन्होंने कहा कि शक्ति केंद्र भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु है, जहां एक-एक मतदाता से हमारा संवाद शुरू होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा कहा, चुनाव विधानसभा, लोकसभा, जिला या प्रदेश स्तर पर नहीं लड़ा जाता चुनाव का केंद्र बिंदु बूथ और शक्ति केंद्र होता है, यह दोनों मजबूत हैं तो चुनाव हमारे पाले में आएगा ही और उसके रखवाले के रूप में शक्ति केंद्र संयोजकों की बड़ी भूमिका है।

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उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष ने शक्ति केंद्रों को कार्ययोजना दी है। हर महीने के अंतिम रविवार को हर बूथ-शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता ‘मन की बात’ सुनें और प्रधानमंत्री के कहे गए बिंदुओं को नोट करें। अपने प्रदेश से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा करें। आवश्यक कार्यों को नोट कर उसे लागू करेंगे तो हम लंबे समय तक भाजपा व देश के लिए कार्यकर्ताओं की ऐसी फौज खड़ी कर देंगे, जो राष्ट्र के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण टीम के रूप में दिखाई देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बूथ मजबूत होगा तो विपक्ष कितना भी जोर लगा ले उसका कुछ नहीं हो सकता। भाजपा की सरकार 2027 में फिर बनेगी। उन्होंने कहा कि बंगाल की जीत श्याम प्रसाद मुखर्जी के सपनों की जीत है।

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अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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