अब तो ट्रेन छूट गई, तुम घर जाओ...अखिलेश के अयोध्या दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का तंज

अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे को लेकर सीएम योगी के बाद अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी तंज कसा। उन्होंने कहा, बहुत देर हो गई हुजूर आते-आते। अब ट्रेन छून गई, तुम घर जाओ।

Brajesh Pathak Statement: राम मंदिर में दर्शन के सवाल पर हमेशा बचते दिखे अखिलेश यादव अब परिवार समेत अयोध्या जाएंगे। 12 दिसंबर को अखिलेश के अयोध्या जाने के कार्यक्रम पर अब भाजपा ने घेराव किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा मुखिया के रामनगरी दौरे को लेकर तंज कस दिया। उन्होंने कहा, अब तो ट्रेन छूट गई है, तुम घर जाओ। जनता सबकुछ समझ चुकी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा के पीडीए का मतलब भी बताया।

आज तक के कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा मुखिया पर हमला बोला। उन्होंने कहा, जनता अब विपक्ष के पैंतरे को भली भांति समझ चुकी है। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव अयोध्या दर्शन करने आ रहे हैं, तो उनका स्वागत है, लेकिन उनको पूरी निष्ठा के साथ सनातन परंपरा को स्वीकार करना चाहिए। डिप्टी सीएम ने आगे कहा, आओ, कलावा बांधो, तिलक लगाओ, रामनामी पहनो और राम-राम करो। सपा मुखिया पर तंज कसते हुए डिप्टी सीएम ने कहा, बहुत देर कर दी हुजूर आते-आते! अब ट्रेन छूट गई है, तुम घर जाओ। कम से कम बुद्धि इीक होगी और देश का कल्याण होगा।

सपा के पीडीए पर भी ब्रजेश पाठक ने बोला हमला ब्रजेश पाठक ने सपा के चर्चित पीडीए फॉर्मले पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, सपा के लिए पीडीए का मतलब पापी, धोखेबाज और अपराधियों का समूह है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा केवल एक परिवार की राजनीति करती है। सपा सरकार का जिक्र करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा, अयोध्या में निहत्थे कारसेवकों पर गोलियां चलवाने वाले लोग आज किस मुंह से सनातन समाज का समर्थन मांग सकते हैं? उन्होंने कहा, यूपी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। डिप्टी सीएम ने सपा को चुनौती देते हुए कहा, अपने चार बार के शासनकाल के कर्मां के आधार पर जनता से वोट मांगे। केवल चुनाव आते देख ढोंग करने या पोस्टर बदलने से जनता भ्रमित होने वाली नहीं है।