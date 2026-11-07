अब तो ट्रेन छूट गई, तुम घर जाओ...अखिलेश के अयोध्या दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का तंज
अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे को लेकर सीएम योगी के बाद अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी तंज कसा। उन्होंने कहा, बहुत देर हो गई हुजूर आते-आते। अब ट्रेन छून गई, तुम घर जाओ।
Brajesh Pathak Statement: राम मंदिर में दर्शन के सवाल पर हमेशा बचते दिखे अखिलेश यादव अब परिवार समेत अयोध्या जाएंगे। 12 दिसंबर को अखिलेश के अयोध्या जाने के कार्यक्रम पर अब भाजपा ने घेराव किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा मुखिया के रामनगरी दौरे को लेकर तंज कस दिया। उन्होंने कहा, अब तो ट्रेन छूट गई है, तुम घर जाओ। जनता सबकुछ समझ चुकी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा के पीडीए का मतलब भी बताया।
आज तक के कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा मुखिया पर हमला बोला। उन्होंने कहा, जनता अब विपक्ष के पैंतरे को भली भांति समझ चुकी है। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव अयोध्या दर्शन करने आ रहे हैं, तो उनका स्वागत है, लेकिन उनको पूरी निष्ठा के साथ सनातन परंपरा को स्वीकार करना चाहिए। डिप्टी सीएम ने आगे कहा, आओ, कलावा बांधो, तिलक लगाओ, रामनामी पहनो और राम-राम करो। सपा मुखिया पर तंज कसते हुए डिप्टी सीएम ने कहा, बहुत देर कर दी हुजूर आते-आते! अब ट्रेन छूट गई है, तुम घर जाओ। कम से कम बुद्धि इीक होगी और देश का कल्याण होगा।
सपा के पीडीए पर भी ब्रजेश पाठक ने बोला हमला
ब्रजेश पाठक ने सपा के चर्चित पीडीए फॉर्मले पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, सपा के लिए पीडीए का मतलब पापी, धोखेबाज और अपराधियों का समूह है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा केवल एक परिवार की राजनीति करती है। सपा सरकार का जिक्र करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा, अयोध्या में निहत्थे कारसेवकों पर गोलियां चलवाने वाले लोग आज किस मुंह से सनातन समाज का समर्थन मांग सकते हैं? उन्होंने कहा, यूपी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। डिप्टी सीएम ने सपा को चुनौती देते हुए कहा, अपने चार बार के शासनकाल के कर्मां के आधार पर जनता से वोट मांगे। केवल चुनाव आते देख ढोंग करने या पोस्टर बदलने से जनता भ्रमित होने वाली नहीं है।
12 दिसंबर को राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे अखिलेश
सपा के विधायक पवन पांडे ने शनिवार को कहा, 'अखिलेश और उनकी पत्नी डिंपल यादव 12 दिसंबर को राम मंदिर के साथ-साथ अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में भी दर्शन करेंगे।' 2012 में अयोध्या से विधानसभा चुनाव जीतने वाले पवन पांडे ने कहा, 'सपा प्रमुख अपने परिवार के साथ अयोध्या आएंगे। वे हनुमानगढ़ी और राम मंदिर सहित कई मंदिरों में दर्शन करेंगे। इसके साथ ही संतों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद भी लेंगे।' जनवरी 2024 में राम मंदिर में राम लला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के बाद अखिलेश यादव की यह पहली अयोध्या यात्रा होगी। यह दौरा 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले प्रस्तावित है। अखिलेश यादव के इस दौरे को सपा की ओर से 'नरम हिंदुत्व' की राजनीति के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है जिसके जरिए पार्टी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के आरोपों का जवाब देने की कोशिश कर सकती है। भाजपा लगातार जनता को बताती रहती है कि 1990 के दशक में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली सपा सरकार के कार्यकाल में अयोध्या में कारसेवकों पर पुलिस ने गोली चलाई थी। इससे पहले, राम मंदिर जाने के सवाल पर अखिलेश यादव का कहना था कि वह अयोध्या तभी जाएंगे, जब इटावा में समाजवादी पार्टी द्वारा बनवाया जा रहा 'केदारेश्वर धाम' बनकर तैयार हो जाएगा।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।