अब तक 56: सात जिलों में हुआ गजब, रिवॉल्वर से AK-47 तक हुई गायब; हिसाब-किसाब शुरू

सबसे अधिक 17 असलहे नेपाल बार्डर के सिद्धार्थनगर जिले से गायब हुए। इनमें एके-47 और 9 एमएम पिस्टल भी शामिल हैं। वर्ष 2015 में गायब हुई 9 एमएम पिस्टल के मामले में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, जबकि वर्ष 2009 में गायब हुई दूसरी 9 एमएम पिस्टल के मामले में उसी वर्ष अंतिम रिपोर्ट (एफआर) लगा दी गई थी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2000 से अब तक गायब हुए सरकारी और लाइसेंसी असलहों का हिसाब-किताब जुटाना शुरू किया है। समीक्षा में गोरखपुर-बस्ती परिक्षेत्र के सात जिलों से 56 असलहे गायब होने की जानकारी सामने आई है। इनमें से 45 असलहे अब तक बरामद नहीं हो सके हैं। गायब हथियारों में पुलिसकर्मियों की सर्विस रिवॉल्वर, पिस्टल, कारबाइन, रायफल और एके-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार भी शामिल हैं। ज्यादातर में पुलिस ने एफआर लगा दी है यानी उसकी पड़ताल बंद हो गई है।

आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक 17 असलहे नेपाल बार्डर के सिद्धार्थनगर जिले से गायब हुए। इनमें से 13 अब तक बरामद नहीं हुए हैं। यहां से गायब हथियारों में एके-47 और 9 एमएम पिस्टल भी शामिल हैं। वर्ष 2015 में गायब हुई 9 एमएम पिस्टल के मामले में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, जबकि वर्ष 2009 में गायब हुई दूसरी 9 एमएम पिस्टल के मामले में उसी वर्ष अंतिम रिपोर्ट (एफआर) लगा दी गई थी।

महराजगंज में तीन असलहे गायब हुए और कोई भी बरामद नहीं हुआ। देवरिया में तीन असलहे गायब हुए,जिनमें बरहज क्षेत्र से गायब हुई एक सरकारी रिवॉल्वर भी शामिल हैं। इसमें एफआर लग चुकी है। कोई हथियार बरामद नहीं हुआ। कुशीनगर में गायब हुए चारों असलहे बरामद कर लिए गए हैं। संतकबीरनगर में वर्ष 2021 में एक असलहा गायब हुआ था, जिसकी बरामदगी नहीं हो सकी और मामले में एफआर लग चुकी है। शासन ने सभी जिलों से गायब असलहों की वर्तमान स्थिति, जांच की प्रगति और बरामदगी संबंधी कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। इसके बाद पुराने मामलों की दोबारा समीक्षा भी की जा रही है।