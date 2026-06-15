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अब तक 56: सात जिलों में हुआ गजब, रिवॉल्वर से AK-47 तक हुई गायब; हिसाब-किसाब शुरू

Ajay Singh विवेक पांडेय, गोरखपुर
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सबसे अधिक 17 असलहे नेपाल बार्डर के सिद्धार्थनगर जिले से गायब हुए। इनमें एके-47 और 9 एमएम पिस्टल भी शामिल हैं। वर्ष 2015 में गायब हुई 9 एमएम पिस्टल के मामले में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, जबकि वर्ष 2009 में गायब हुई दूसरी 9 एमएम पिस्टल के मामले में उसी वर्ष अंतिम रिपोर्ट (एफआर) लगा दी गई थी।

अब तक 56: सात जिलों में हुआ गजब, रिवॉल्वर से AK-47 तक हुई गायब; हिसाब-किसाब शुरू

उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2000 से अब तक गायब हुए सरकारी और लाइसेंसी असलहों का हिसाब-किताब जुटाना शुरू किया है। समीक्षा में गोरखपुर-बस्ती परिक्षेत्र के सात जिलों से 56 असलहे गायब होने की जानकारी सामने आई है। इनमें से 45 असलहे अब तक बरामद नहीं हो सके हैं। गायब हथियारों में पुलिसकर्मियों की सर्विस रिवॉल्वर, पिस्टल, कारबाइन, रायफल और एके-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार भी शामिल हैं। ज्यादातर में पुलिस ने एफआर लगा दी है यानी उसकी पड़ताल बंद हो गई है।

आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक 17 असलहे नेपाल बार्डर के सिद्धार्थनगर जिले से गायब हुए। इनमें से 13 अब तक बरामद नहीं हुए हैं। यहां से गायब हथियारों में एके-47 और 9 एमएम पिस्टल भी शामिल हैं। वर्ष 2015 में गायब हुई 9 एमएम पिस्टल के मामले में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, जबकि वर्ष 2009 में गायब हुई दूसरी 9 एमएम पिस्टल के मामले में उसी वर्ष अंतिम रिपोर्ट (एफआर) लगा दी गई थी।

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महराजगंज में तीन असलहे गायब हुए और कोई भी बरामद नहीं हुआ। देवरिया में तीन असलहे गायब हुए,जिनमें बरहज क्षेत्र से गायब हुई एक सरकारी रिवॉल्वर भी शामिल हैं। इसमें एफआर लग चुकी है। कोई हथियार बरामद नहीं हुआ। कुशीनगर में गायब हुए चारों असलहे बरामद कर लिए गए हैं। संतकबीरनगर में वर्ष 2021 में एक असलहा गायब हुआ था, जिसकी बरामदगी नहीं हो सकी और मामले में एफआर लग चुकी है। शासन ने सभी जिलों से गायब असलहों की वर्तमान स्थिति, जांच की प्रगति और बरामदगी संबंधी कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। इसके बाद पुराने मामलों की दोबारा समीक्षा भी की जा रही है।

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गोरखपुर से गायब 13 में से 10 असलहों की तलाश

इसी तरह से बस्ती जिले में 26 साल में 15 असलहे गायब हुए, इनमें से एक भी पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। इन असलहों में कोतवाली बस्ती की सर्विस रिवॉल्वर, इसके अलावा जिले से एक सरकारी रायफल तथा एक कारबाइन भी गायब है। कुछ मामलों में एफआर लग चुकी है,जबकि एक मामला अभी विचाराधीन है। गोरखपुर जिले में 13 असलहे गायब हुए। इनमें सात रिवॉल्वर, तीन पिस्टल और एक सरकारी पिस्टल शामिल है। सरकारी पिस्टल बरामद हो चुकी है और उससे संबंधित मामला न्यायालय में विचाराधीन है। हालांकि कुल 10 असलहे अब भी बरामद नहीं हो सके हैं।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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