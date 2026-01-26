Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsab tak 36 up police sit takes major action in chitrakoot action in treasury scam
अब तक 36: यूपी के इस जिले में यूपी पुलिस एसआईटी का बड़ा ऐक्शन; जानें पूरा मामला

अब तक 36: यूपी के इस जिले में यूपी पुलिस एसआईटी का बड़ा ऐक्शन; जानें पूरा मामला

संक्षेप:

वर्ष 2018 से 30 सितंबर 2025 तक कोषागार से 93 पेंशनरों के खातों में अनियमित भुगतान कर 43 करोड़ 13 लाख की धनराशि का गबन किया गया है। इस केस की जांच पुलिस एसआईटी पिछले तीन महीने से कर रही है। पिछले सप्ताह एसआईटी ने जेल में बंद 35 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

Jan 26, 2026 09:18 pm ISTAjay Singh संवाददाता, चित्रकूट
उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के कोषागार घोटाले में पुलिस एसआईटी ने सोमवार को एक और दलाल को गिरफ्तार किया है। कोर्ट में पेश करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जिला कारागार भेजा गया है। पकड़े गए दलाल ने कई पेंशनरों को अपने जाल में फंसाकर करोड़ों रुपये का भुगतान पेंशनरों के खातों मे अनियमित तौर पर कराया है। छानबीन के दौरान पकड़े गए दलाल की भी भूमिका मिली है। जिसकी तलाश एसआईटी कर रही है।

वर्ष 2018 से 30 सितंबर 2025 तक कोषागार से 93 पेंशनरों के खातों में अनियमित भुगतान कर 43 करोड़ 13 लाख की धनराशि का गबन किया गया है। इस मामले की जांच पुलिस एसआईटी पिछले तीन महीने से कर रही है। पिछले सप्ताह एसआईटी ने जेल में बंद 35 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

इसके बाद अब एसआईटी ने एक बार फिर से घपलेबाजों पर शिकंजा कसना शुरु कर दिया है। सोमवार को एसआईटी ने दलाल देव कुमार उर्फ बोग्गन त्रिपाठी निवासी हनुवा थाना मानिकपुर को गिरफ्तार किया है। छानबीन के दौरान देव कुमार और उसके भाई रितेश उर्फ मुन्नू त्रिपाठी की संलिप्तता एसआईटी ने पाई है।

यह दोनो सगे भाई पूर्व में गिरफ्तार हो चुके दलाल दीपक पांडेय निवासी बरहट के सगे साले है। दीपक पांडेय कोषागार में तैनात रहे पटल सहायक का सबसे करीबी रहा है। जिसके चलते दीपक के जरिए देव कुमार व उसका भाई रितेश भी रैकेट में शामिल हो गए। एसआईटी प्रभारी अजीत पांडेय ने बताया कि गिरफ्तार दलाल देव कुमार त्रिपाठी के नामजद आरोपित पेंशनर अवधेश नारायण पांडेय सगे मौसा है।

इनके खाते में देव कुमार ने कोषागार से अनियमित भुगतान कराया है। इसी तरह सखौंहा की रहने वाली पेंशनर कमला देवी के खाते से भी गबन किया गया है। बताया कि देव कुमार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है।

