न्याय से भरोसा उठा, अब मर जाना ही अच्छा...कानपुर डीएम के सामने पेट्रोल से नहा कर चीखा युवक

संक्षेप: कानपुर डीएम के सामने ही एक फरियादी ने आत्मदाह की कोशिश की तो हड़कंप मच गया। युवक ने खुद पर पेट्रोल उड़ेल लिया और चीखने लगा.. न्याय की उम्मीद नहीं.. अब मर जाना ही अच्छा है।

कानपुर की नर्वल तहसील के संपूर्ण समाधान दिवस में शनिवार को डीएम के सामने ही एक फरियादी ने आत्मदाह की कोशिश की तो हड़कंप मच गया। युवक ने खुद पर पेट्रोल उड़ेल लिया और चीखने लगा.. न्याय की उम्मीद नहीं.. अब मर जाना ही अच्छा है। पुलिस ने युवक से बोतल छीन उसे किनारे बैठाया। तत्काल मौके पर एसडीएम व एसीपी ने जाकर समस्या सुनी और कुछ देर में ही हल करा दी। युवक के मुताबिक उसके घर से निकलने वाली नाली की निकासी जबरन बंद कर दी गई। जिसे खोलने के लिए बोलने पर दबंग मारपीट करते हैं। शिकायत करने पर पुलिस सुनती नहीं। घर के अंदर तक नाली का गंदा पानी भरा है।

नर्वल के करबिगवां निवासी लगभग 65 वर्षीय विधवा रानी ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले दबंगों ने उनकी नाली जबरन बंद कर दी है। जिससे नाली का पानी घर में भी बजबजा रहा है। पिछले दिनों जब विरोध किया तो आरोपितों ने उनके व बेटे रणजीत उर्फ बउवन के साथ मारपीट कर दी। बीती 14 दिसंबर को नर्वल थाने में शिकायत की लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा पुलिस उन्हे ही धमका रही है। शनिवार को नर्वल तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर डीएम जितेन्द्र प्रताप सिंह लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। तभी पीड़ित मां-बेटे भी वहां पहुंच गए।

अचानक रणजीत ने झोले में छिपाकर रखी पेट्रोल से भरी बोतल निकाली और अपने ऊपर पेट्रोल डालने लगा। वो जोर-जोर से चिल्ला रहा था कि साहब दबंगों ने बहुत पीटा, पुलिस से शिकायत की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब मर जाना ही अच्छा है। न्याय से भरोसा उठ चुका है। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवक को पकड़कर बोतल छीन ली। डीएम ने पीड़ित युवक को पास बुलाया और उसकी समस्या सुनी और कार्रवाई का आश्वासन दिया। एसडीएम नर्वल विवेक कुमार मिश्रा और एसीपी अभिषेक पांडेय मौके पर पहुंचे। विवाद की स्थिति को देखा।

मौके पर पीड़ित राकेश सिंह, बउवन उर्फ रणजीत सिंह व दूसरे पक्ष सीता देवी के बीच रास्ते पर नाली निर्माण एवं जल निकासी को लेकर विवाद पाया गया। प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में दोनों पक्षों का समाधान कराया गया। भारी फोर्स मौके पर तैनात किया गया। डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि एसडीएम और एसीपी को मौके पर भेजकर समस्या को हल करा दिया गया है। रणजीत पर एनडीपीएस की कार्रवाई भी हो चुकी है।

साहब! बंद कराइये नमक फैक्ट्री, फैल रहा प्रदूषण सरसौल। नर्वल तहसील में शनिवार को समाधान दिवस में ककराली के रवींद्र सिंह ने शिकायत की है कि गांव में एक नमक फैक्ट्री चल रही है। उससे प्रदूषण फैलने से सभी को परेशानी हो रही है। वहीं गांव के अमृत सरोवर में अवैध तरीके से मछली पालन किया जा रहा है। डीएम ने क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। टीकरकान निवासी श्यामू तिवारी ने डीएम से मांग करते हुए कहा कि रामादेवी से नर्वल -कुड़नी तक रोडवेज ग्रामीणों की सहूलियत के लिए बस का संचालन कराएं। डीएम ने रोडवेज के रीजनल मैनेजर को निर्देश दिए।