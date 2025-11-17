Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsab bhi hosh me nahi aaye to bhagwan malik yahi durgati hogi upendra Kushwaha advice to Akhilesh on vote theft
अब भी होश में नहीं आए तो भगवान मालिक, यही दुर्गति होगी; वोट चोरी पर अखिलेश को कुशवाहा की नसीहत

संक्षेप: आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने सपा प्रमुख को नसीहत दे डाली। पटना में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, जिन लोगों की बात कर रहे हैं, वे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं।

Mon, 17 Nov 2025 08:05 PMDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार में चुनाव में गठबंधन की हार के बाद अखिलेश यादव द्वारा लगाए गए वोट चोरी वाले आरोपों पर आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने सपा प्रमुख को नसीहत दे डाली। पटना में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, जिन लोगों की बात कर रहे हैं, वे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अखिलेश के वोट चोरी और डकैती वाले आरोपों को निराधार बताते हुए कुशवाहा बोले-अगर चोरी होती, तो लोग बोलते। इन लोगों को समझना चाहिए कि यह एक बेतुका मुद्दा है। अगर वे ऐसे ही मुद्दे उठाते रहे, तो यही उनकी बर्बादी होगी। अगर वे अब भी अपने होश में नहीं आए, तो उनका भगवान ही उनका मालिक है। बतादें कि रविवार को समाजवादी पार्टी के नेता 'विजन इंडिया: स्टार्टअप समिट' में भाग लेने के लिए बेंगलुरु में थे। यहां अखिलेश यादव यादव ने राहुल गांधी के वोट चोरी के लगाए गए आरोपों का समर्थन किया था।

पत्रकारों से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने कहा था कि यह सिर्फ 'वोट चोरी' नहीं बल्कि 'डकैती' है। यादव ने कहा, 'यह चोरी नहीं है। चोरी छोटी होती है। यह खुलेआम की गई डकैती है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर यादव ने कहा कि उन्होंने अभी तक बूथ स्तर का विश्लेषण नहीं किया है, लेकिन उन्होंने नतीजे देखे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, 'राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव एक लोकप्रिय चेहरा हैं और महागठबंधन सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ था। हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक है, जबकि विपरीत पक्ष का दृष्टिकोण विभाजनकारी है।

महागठबंधन ने पहले भी लोगों को भड़काया गया

राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने सोमवार को महागठबंधन पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह झूठा दावा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) बिहार के मुख्यमंत्री को बदलने जा रहा है, लेकिन चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार सत्ता में लौट रहे हैं। आरएलएम प्रमुख ने एएनआई से कहा, ये विपक्षी सदस्य कह रहे थे कि महाराष्ट्र जैसी स्थिति (मुख्यमंत्री बदलने की) होगी, लेकिन सभी जानते हैं कि स्थिति क्या है। वे जनता को भड़का रहे थे कि मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा, लेकिन सब देख रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं।

कुशवाहा इस दावे का हवाला दे रहे थे कि जिस तरह महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री बने और उनके बाद भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, उसी तरह बिहार में भी भाजपा नेता के राज्य सरकार संभालने पर ऐसा ही हो सकता है। रोहिणी आचार्य द्वारा अपने रिश्तेदारों से नाता तोड़कर राजनीति छोड़ने और यादव परिवार में हाल ही में हुई दरार के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने कहा, यह उनके परिवार का अंदरूनी मामला है। जनता सब कुछ देख रही है, इसलिए उन्हें नकारा जा रहा है।

