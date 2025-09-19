अब बाबा के यूपी कभी नहीं आएंगे सर...एनकाउंटर के बाद लंगड़ाते हुए पुलिस से बोला शूटर, वीडियो वायरल

बरेली स्थित दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले अपराधियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने दो शूटरों का एनकाउंटर कर ढेर कर दिया। शुक्रवार को दो और शूटरों को मुठभेड़ में पकड़ा। एक शूटर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह अब बाबा के यूपी कभी नहीं आएंगे कहता दिख रहा है।

अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर हुई फायरिंग की खबर जब सीएम योगी तक पहुंची तो उन्होंने अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस बदमाशों पर कहर बनकर टूट पड़ी। शुक्रवार को पुलिस ने दो शूटरों को एनकांटर करके गिरफ्तार कर लिया। इनमें से एक के पैर में गोली लगी। गोली लगने के बाद बदमाश लंगड़ाने लगा और दोबारा यूपी नहीं आने की बात कहने लगा। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में बदमाश लंगाड़ते हुए चल रहा है। वह हाथ जोड़कर एक ही बात कह रहा है कि अब बाबा के यूपी कभी नहीं आएंगे सर। बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर।

बतादें कि शुक्रवार की शाम को बरेली जिले के शाही में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने कुख्यात गोल्डी बराड़ गैंग के दो बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान घायल हुए एक बदमाश रामनिवास उर्फ दीपक उर्फ दीपू को गोली लग गई। रामनिवास के साथ उसका साथी अनिल भी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने दोनों बदमाशों के पास से एक पिस्टल और एक बाइक बरामद की है। पुलिस की गोली से घायल बदमाश रामनिवास राजस्थान के जैतारण स्थित बेडकला का निवासी है। दोनों बदमाशों पर बरेली एसएसपी ने 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। इनाम की घोषणा के कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने एनकाउंटर में दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

गोल्डी बराड़ गैंग के दो और शूटर दिल्ली से गिरफ्तार यूपी पुलिस के साथ ही दिल्ली पुलिस को भी बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली पुलिस और यूपी एसटीएफ ने गोल्डी बराड़ गैंग के दो शूटरों को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई भी शुक्रवार को हुई है। पुलिस के अनुसार दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में शूटर शामिल थे। पकड़े गए आरोपियों की पहचान बागपत निवासी नकुल और विजय तोमर के रूप में हुई है। दोनों को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। इन पर एडीजी बरेली जोन रमित शर्मा ने एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। जांच में सामने आया है कि 11 सितंबर को सुपर स्प्लेंडर बाइक से पहुंचकर इन्हीं दोनों ने दिशा पाटनी के घर फायरिंग की थी।