विदेश में बैठे आकिब का नया वीडियो वायरल, नोटों की गड्डियों के साथ खेलते दिखे बच्चे

देश-विरोधी गतिविधियों से जुड़े संदिग्धों पर लगातार कार्रवाई के बीच मुख्य आरोपी आकिब का दुस्साहस कम होने का नाम नहीं ले रहा है। विदेश में बैठा आकिब बार-बार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर रहा है। उसके नए वीडियो में कुछ बच्चे नोटों की गड्डियों से खेलते दिख रहे हैं।

UP News: देश-विरोधी गतिविधियों से जुड़े संदिग्धों पर लगातार कार्रवाई के बीच मुख्य आरोपी आकिब का दुस्साहस कम होने का नाम नहीं ले रहा है। विदेश में बैठा आकिब बार-बार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर रहा है। उसके नए वीडियो में वह बेखौफ नजर आ रहा है और कुछ बच्चे नोटों की गड्डियों से खेलते दिख रहे हैं। आकिब अपने बाल संवारते हुए खुद को बेपरवाह दिखाने की कोशिश कर रहा है।

वायरल वीडियो में कुछ बच्चे बड़ी मात्रा में नोटों की गड्डियों के साथ दिखाई दे रहे हैं। बच्चों के हाथों में नोटों की गड्डियां होना और इस तरह का वीडियो बनाना कई सवाल खड़े कर रहा है। आकिब व उसके साथी आजाद का पासपोर्ट पहले ही निरस्त किया जा चुका है और उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी है। बावजूद इसके उसका इस तरह सामने आना और वीडियो बनाकर वायरल करना चुनौती माना जा रहा है। जिला पुलिस आकिब के नेटवर्क को तोड़ने में लगातार जुटी है। अब तक उससे जुड़े छह लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस का मानना है इन गिरफ्तारियों से नेटवर्क को काफी हद तक कमजोर किया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी के विदेश में होने के कारण कार्रवाई सीमित हो जाती है।

यह था मामला 23 नवंबर 2025 को इंस्टाग्राम पर वीडियो सामने आया जिसमें आकिब नामक युवक अन्य साथियों के साथ हथियारों का प्रदर्शन करते हुए लाइव दिखाई दिया था। इस मामले में नांगलसोती थाने में आर्म्स एक्ट और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। वीडियो में मैजुल, आकिब, आजाद और उबैद मलिक सहित कई लोग शामिल पाए गए थे।

पुलिस सात आरोपियों को भेज चुकी है जेल देश विरोधी गतिविधियों में शामिल आकिब के नेटवर्क से जुड़े जिले के छह आरोपियों को पुलिस पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। जांच के दौरान इस मामले में कई नाम सामने आए थे। पुलिस साउथ अफ्रीका से लौटे मैजुल सहित उबैद मलिक, जलाल हैदर, समीर उर्फ रूहान, जुल्फिकार उर्फ राका, आरिफ मलिक और सुहैल उर्फ साहिल को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

आकिब और आजाद का लुक आउट नोटिस हो चुका है जारी पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी आकिब और आजाद फिलहाल सऊदी अरब में है, जिनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जा चुका है। दोनों को भारत आने पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

देश विरोधी गतिविधियों में शामिल आरोपी सुहैल गिरफ्तार इससे पहले देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े नेटवर्क पर पुलिस ने शिकंजा कसते हुए आकिब के नेटवर्क से जुड़े एक और आरोपी सुहैल उर्फ साहिल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सुहेल उर्फ साहिल निवासी जालपुर से अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।