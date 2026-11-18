आपने भांग पी रखी है क्या ...कानपुर के चकरपुर मंडी में गंदगी देख गुस्साए निदेशक, दो अफसरों को नोटिस
कानपुर की चकरपुर मंडी में निरीक्षण के दौरान जगह-जगह गंदगी और चोक नालियां मिलने पर निेदेशक जितेन्द्र प्रताप सिंह ने उपनिदेशक प्रशासन (विपणन) संजय कुमार सिंह और मंडी समिति के सचिव विजिन कुमार बालियान को फटकार लगाई।
कानपुर, प्रमुख संवाददाता। आपने क्या भांग पी रखी है..., चलिए जाइए यहां से। बुधवार को चकरपुर मंडी का निरीक्षण करने पहुंचे मंडी परिषद के निदेशक जितेन्द्र प्रताप सिंह का गंदगी देख पारा चढ़ गया। मंडी सचिव को उन्होंने जमकर फटकार लगाई। फटकार लगाते निदेशक का वीडियो सोशऋल मीडिया पर वायरल हो गया। सफाई न देख उन्होंने दो अधिकारियों को नोटिस देने के साथ ही दस दिन का समय दिया है। नहीं तो निलम्बन की चेतावनी दी है। हालाकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
बुधवार को निरीक्षण के दौरान जगह-जगह गंदगी और चोक नालियां मिलने पर निेदेशक जितेन्द्र प्रताप सिंह ने उपनिदेशक प्रशासन (विपणन) संजय कुमार सिंह और मंडी समिति के सचिव विजिन कुमार बालियान को फटकार लगाई। दोनों अधिकारियों को नोटिस जारी कर दस दिन में व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। सुधार नहीं होने पर निलंबन की कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई। 28 नवंबर को निदेशालय की टीम दोबारा निरीक्षण करेगी।
निदेशक ने नालियों की सफाई, कूड़े का नियमित उठान और मंडी परिसर को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए। साथ ही खराब स्ट्रीट लाइटों को ठीक कराने को कहा। उन्होंने निर्माणाधीन दस सीटों वाले सार्वजनिक शौचालय की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और नीलामी चबूतरे का निर्माण 15 दिन में पूरा कराने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान व्यापारियों ने अतिरिक्त वाटर कूलर लगवाने और मंडी की बिजली आपूर्ति ग्रामीण फीडर के बजाय शहरी फीडर से जोड़ने की मांग उठाई। निदेशक ने दोनों मांगों पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ मंडी, शुभ मंडी अभियान में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई होगी, जबकि बेहतर काम करने पर पुरस्कृत किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान एडीएम सिटी सौरभ सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।