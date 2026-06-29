सीने पर डिंपल यादव का टैटू बनवाकर अखिलेश के सामने पहुंचा समर्थक, बोला-आपने भाभी से मिलाने का वादा किया था
आजमगढ़ पहुंचे अखिलेश यादव के काफिले को उनके समर्थकों ने रोक लिया। एक उत्साहित समर्थक डिंपल यादव का टैटू खुदवाकर अखिलेश के सामने पहुंचा और उनका पुराना वादा याद दिलाया। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है।
Akhilesh Yadav Supporter Video Viral: आजमगढ़ पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव को उनके समर्थकों ने रास्ते में रोक लिया। इसी दौरान एक समर्थक मैनपुरी सांसद डिंपल यादव का अपने सीने पर टैटू गुदवाकर अखिलेश के सामने पहुंच गया। अखिलेश से समर्थक ने कहा कि आपने भाभी मां से मिलने का वादा किया था, कब मिलवाएंगे। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की टिप्पणी भी हो रही हैं। वीडियो तीन तीन-चार दिन पुराना बताया जा रहा है।
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार तीन दिन पहले पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजमगढ़ में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए अपने काफिले के साथ पहुंचे थे। सपा समर्थकों को अखिलेश के आने की खबर लगी तो वह मिलने के लिए पहुंच गए। इनमें एक समर्थक कुछ ज्यादा ही उत्साहित था। वह अपने सीने में मैनपुरी सांसद डिंपल यादव का टैटू गुदवाकर अखिलेश के सामने पहुंच गया और शर्ट बटन खोलकर अखिलेश को अपने सीने पर खुदे डिंपल के टैटू को दिखाया। युवक ने अपना पुराना वादा याद दिलाते हुए अखिलेश से कहा, आपने भाभी मां से मिलवाने का वादा किया था। युवक की इस अनोखी मांग को सुनकर अखिलेश यादव खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए और प्रशंसकों से बातचीत करने के बाद चले गए। अखिलेश और समर्थकों के बीच संवाद का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है।
आजमगढ़ में क्या-क्या बोले अखिलेश
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के सबसे अधिक दौरे करने का रिकार्ड तो बना लिया मगर उनका सूचना तंत्र इतना कमजोर है कि उन्हे राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जानकारी नहीं मिल सकी। सिधारी क्षेत्र के कटघर गांव में पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव के आवास पर आयोजित वैवाहिक समारोह में शामिल होने पहुंचे यादव ने मीडिया से बातचीत में राम मंदिर में कथित दान सामग्री चोरी, प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, कानून-व्यवस्था, पंचायत चुनावों में देरी और लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली जैसे कई मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए कहा कि जनता वर्ष 2027 में बदलाव का फैसला करेगी। मुख्यमंत्री के अयोध्या दौरों पर तंज कसते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने अयोध्या के सबसे अधिक दौरे करने का रिकॉर्ड तो बना लिया, लेकिन उनका सूचना तंत्र इतना कमजोर है कि राम मंदिर में कथित चंदा और दान सामग्री की चोरी की जानकारी तक उन्हें नहीं मिल सकी। उन्होंने कहा कि यदि राम मंदिर जैसी महत्वपूर्ण जगह पर ऐसी स्थिति है तो प्रदेश के थानों, तहसीलों और सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था का सहज अनुमान लगाया जा सकता है।
जिम्मेदारों पर क्यों नहीं हो रही कार्रवाई?
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को मजबूरी में एसआईटी का गठन करना पड़ा, लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं किया गया कि जांच रिपोर्ट किसे सौंपी गई और बड़े जिम्मेदार लोगों तक कार्रवाई क्यों नहीं पहुंची। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण से देश और दुनिया भर में सनातन धर्म एवं भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। उनका कहना था कि श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को प्रभु श्रीराम कभी माफ नहीं करेंगे। चुनावी मुद्दों पर भाजपा को घेरते हुए सपा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार वन नेशन, वन इलेक्शन की बात करती है, लेकिन समय पर पंचायत चुनाव तक कराने में असफल है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार एक साथ चुनाव कराने का दावा करती है तो स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों में लगातार देरी क्यों हो रही है। उपचुनावों और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा भले ही पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में जीत का दावा कर रही हो, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।