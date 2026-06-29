सीने पर डिंपल यादव का टैटू बनवाकर अखिलेश के सामने पहुंचा समर्थक, बोला-आपने भाभी से मिलाने का वादा किया था

आजमगढ़ पहुंचे अखिलेश यादव के काफिले को उनके समर्थकों ने रोक लिया। एक उत्साहित समर्थक डिंपल यादव का टैटू खुदवाकर अखिलेश के सामने पहुंचा और उनका पुराना वादा याद दिलाया। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है।

Akhilesh Yadav Supporter Video Viral: आजमगढ़ पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव को उनके समर्थकों ने रास्ते में रोक लिया। इसी दौरान एक समर्थक मैनपुरी सांसद डिंपल यादव का अपने सीने पर टैटू गुदवाकर अखिलेश के सामने पहुंच गया। अखिलेश से समर्थक ने कहा कि आपने भाभी मां से मिलने का वादा किया था, कब मिलवाएंगे। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की टिप्पणी भी हो रही हैं। वीडियो तीन तीन-चार दिन पुराना बताया जा रहा है।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार तीन दिन पहले पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजमगढ़ में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए अपने काफिले के साथ पहुंचे थे। सपा समर्थकों को अखिलेश के आने की खबर लगी तो वह मिलने के लिए पहुंच गए। इनमें एक समर्थक कुछ ज्यादा ही उत्साहित था। वह अपने सीने में मैनपुरी सांसद डिंपल यादव का टैटू गुदवाकर अखिलेश के सामने पहुंच गया और शर्ट बटन खोलकर अखिलेश को अपने सीने पर खुदे डिंपल के टैटू को दिखाया। युवक ने अपना पुराना वादा याद दिलाते हुए अखिलेश से कहा, आपने भाभी मां से मिलवाने का वादा किया था। युवक की इस अनोखी मांग को सुनकर अखिलेश यादव खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए और प्रशंसकों से बातचीत करने के बाद चले गए। अखिलेश और समर्थकों के बीच संवाद का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है।

आजमगढ़ में क्या-क्या बोले अखिलेश सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के सबसे अधिक दौरे करने का रिकार्ड तो बना लिया मगर उनका सूचना तंत्र इतना कमजोर है कि उन्हे राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जानकारी नहीं मिल सकी। सिधारी क्षेत्र के कटघर गांव में पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव के आवास पर आयोजित वैवाहिक समारोह में शामिल होने पहुंचे यादव ने मीडिया से बातचीत में राम मंदिर में कथित दान सामग्री चोरी, प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, कानून-व्यवस्था, पंचायत चुनावों में देरी और लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली जैसे कई मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए कहा कि जनता वर्ष 2027 में बदलाव का फैसला करेगी। मुख्यमंत्री के अयोध्या दौरों पर तंज कसते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने अयोध्या के सबसे अधिक दौरे करने का रिकॉर्ड तो बना लिया, लेकिन उनका सूचना तंत्र इतना कमजोर है कि राम मंदिर में कथित चंदा और दान सामग्री की चोरी की जानकारी तक उन्हें नहीं मिल सकी। उन्होंने कहा कि यदि राम मंदिर जैसी महत्वपूर्ण जगह पर ऐसी स्थिति है तो प्रदेश के थानों, तहसीलों और सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था का सहज अनुमान लगाया जा सकता है।