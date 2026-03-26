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आपको कब्रिस्तान प्यारा तो आपने वहां पैसा दिया, हमें मंदिर...; CM योगी ने अखिलेश पर साधा निशाना

Mar 26, 2026 12:34 am ISTAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
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सीएम योगी ने कहा कि पहले मंदिरों को सुविधाएं नहीं मिलती थीं। यह पैसा कब्रिस्तान के लिए जाता था। सपा के एक नेता यही बोल रहे थे कि आपने कब्रिस्तान का पैसा डायवर्ट किया। हमने कहा कि डायवर्ट नहीं किया। आपको कब्रिस्तान प्यारा था तो आपने वहां पैसा दिया। हमें मंदिर प्यारे हैं और हम मंदिर के लिए पैसे देंगे।

आपको कब्रिस्तान प्यारा तो आपने वहां पैसा दिया, हमें मंदिर...; CM योगी ने अखिलेश पर साधा निशाना

उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर राजनीतिक दल अपनी-अपनी तैयारी में जुट गया है। बुधवार को गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरह चुनावी मोड में दिखे। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर विपक्ष, खासतौर पर समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखे हमले बोले। सीएम योगी ने कहा कि कई पीढ़ियां आईं देखती रह गईं नहीं हो पाया लेकिन आज राम मंदिर बन गया है। आज आप काशी विश्वनाथ धाम में जाइए या मां विन्ध्यवासिनी धाम में ये कितने भव्य हो गए हैं। किसी भी मंदिर में जाइए आपको कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा। करीब 1500 मंदिरों में हमने कुछ न कुछ धनराशि देकर उसके सुन्दरीकरण का काम किया है। पहले यह नहीं होता था। पहले मंदिरों को सुविधाएं नहीं मिलती थीं। यह पैसा कब्रिस्तान के लिए जाता था। सपा के एक नेता यही बोल रहे थे कि आपने कब्रिस्तान का पैसा डायवर्ट किया। हमने कहा कि डायवर्ट नहीं किया। यह सरकार और जनता का पैसा था। आपको कब्रिस्तान प्यारा था तो आपने वहां पैसा दिया। हमें मंदिर प्यारे हैं और हम मंदिर के लिए पैसे देंगे। जिसको जो प्यारा होता है वो वही करता है।

सीएम योगी बुधवार को योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। ‘उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व विकास एवं सतत समृद्धि के 9 वर्ष’ विषयक इस कार्यक्रम का आयोजन योगी सरकार के नौ वर्षों के सतत विकासपरक कार्यकाल के उपलक्ष्य में किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में यह पहली सरकार है जिसने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा करने के बाद, सफलतापूर्वक दो तिहाई बहुमत प्राप्त कर धमाकेदार विजय प्राप्त की है। यह तब हुआ जब कार्यकर्ताओं ने जमीनी धरातल पर कार्य किया। सीएम योगी ने कहा कि जिस अयोध्या में जाने पर पुलिस की लाठियां-गोलियां मिलती थीं, सरकार की प्रताड़ना मिलती थी, दुर्व्यवस्था मिलती थी, आज वह अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरियों में से एक नगरी बन गई है। वहां भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। सीएम ने कहा कि प्रत्येक मंडल, वार्ड और बूथ पर तीन प्रकार की पुस्तकें गई होंगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्रवान किया वार्ड और बूथ स्तर पर इन विकास कार्यों, उपलब्धियों की चर्चा करनी होगी। यदि हम चर्चा नहीं करेंगे तो जनता उसे भूलेगी।

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परिवारवाद पर बोला हमला

सीएम योगी ने परिवारवाद पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश के अंदर माफिया और मच्छर के पीछे पहचान का संकट खड़ा हुआ था। हमने वो चुनौतियां देखी हैं। उसके पीछे जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति थी जो एक होनहार कार्यकर्ता को आगे बढ़ने से रोकती थी। एक ही परिवार के सब लोग होते थे। उन्होंने कहा कि पहले गोरखपुर और उत्तर प्रदेश के नाम पर देश में कोई पूछता नही था।

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अगर आपने बता दिया तो सामने वाला व्यक्ति पांच कदम पीछे हो जाता था। उन्होंने सवाल उठाया, कौन लोग थे जो पहचान का संकट खड़ा कर रहे थे? कौन लोग थे जिन्होंने आपकी पीढ़ी को विकास से वंचित रखा था? कौन लोग थे जिनकी संवेदना इंसेफेलाइटिस से तड़प रहे मासूमों पर नहीं पिघलती थी। उन्होंने कहा कि यह वही राज्य है जहां पहले बिजली नहीं मिलती थी। आज भरपूर मिल रही है। यहां के लोग आप एम्स के लिए संघर्ष कर रहे थे, आज एम्स बन गया। डबल इंजन की सरकार ने पीएम मोदी के नेतृत्व में इंसेफेलाइटिस को पूरी तरह समाप्त कर दिया है।

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यूपी अब उपद्रव नहीं, उत्सव का प्रदेश

सीएम योगी ने प्रदेश में नौ वर्षों में हुए सकारात्मक बदलाव की चर्चा करते हुए कहा कि अब उत्तर प्रदेश में उपद्रव नहीं बल्कि उत्सव है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को नसीहत भी दी और सावधान रहने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने प्रदेश को तबाह किया था, दंगों की आग में झोंका था। पहचान को मोहताज कर दिया था, उनके पाप से उन्हें मुक्ति न मिले, इसके लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए, जिससे उनको मुद्दा बनाने का अवसर मिल सके। कहा कि विरोधियों का मोहरा नहीं बनना है। जो लोग मोहरा बनना चाहते हैं उनसे आप सावधान रहिएगा।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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