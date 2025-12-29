आपका बेटा जिंदा...4 दिन से मातम में डूबे घर पहुंची अनजान नंबर की कॉल; जानें फिर

संक्षेप: चार दिनों से वक्त जैसे थम गया था। घर का बड़ा और कमाऊ बेटा मुंबई से लौटते समय अचानक लापता हो गया था। मोबाइल भी बंद था, कोई खबर नहीं। चौथे दिन एक अनजान नंबर से मोबाइल की घंटी बजी। बताया गया कि बेटा जख्मी हालत में कानपुर के हैलट अस्पताल में है।

कानपुर से करीब साढ़े तीन सौ किमी दूर सिद्धार्थनगर के उस छोटे से घर में चार दिनों से वक्त जैसे थम गया था। दरवाजे पर पसरा सन्नाटा, कोने में बैठी बूढ़ी मां की बुझी आंखें और हर पल टूटती पत्नी की उम्मीद, सब कुछ किसी अनहोनी की आहट दे रहा था। घर का बड़ा और कमाऊ बेटा मुंबई से लौटते समय अचानक लापता हो गया था। मोबाइल भी बंद था, कोई खबर नहीं।

पुलिस के चक्कर लगे, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटना पड़ा। चौथे दिन एक अनजान नंबर से मोबाइल की घंटी बजी। बताया गया कि बेटा जख्मी हालत में कानपुर के हैलट अस्पताल में है। कॉल करने वाला हैलट के जूनियर डॉक्टर आशीष कुमार थे। परिवार की हालत समझते हुए उन्होंने दिलासा दी कि “घबराइए मत, आपका बेटा जीवित और ठीक है। आशीष के इस शब्द को सुनते ही रो-रोकर सूख चुकी आंखों में चमक लौट आई। युवक ने खुद को अनिल निषाद बताया। मुंबई से सिद्धार्थनगर घर कुशीनगर एक्सप्रेस से लौट रहा था। मां ने आसमान की ओर देखकर हाथ जोड़ दिए, पत्नी फूट-फूट कर रो पड़ी। डॉ आशीष की तत्परता ने मौत के डर को जिंदगी की उम्मीद में बदल दिया।

गंभीर हालत में लावारिस हालत में कराया भर्ती मेडिसिन विभाग में शुक्रवार रात 26 साल के युवक को पुलिस ने लावारिस हालत में भर्ती कराया था। डॉ एसके गौतम की देखरेख में उसका इलाज शुरू किया गया। डॉ गौतम ने बताया कि जीटी रोड में मिला यह युवक बेहोश और बुरी हालत में था। उसका दायां हाथ भी टूटा और शरीर में कई गंभीर चोटें भी थी। शनिवार दोपहर उसे होश आया तो ड्यूटी कर रहे जूनियर डॉक्टर आशीष कुमार ने तत्परता दिखाई। अचानक बेहोश हुआ और फिर उसे कुछ याद नहीं। डॉ आशीष ने तुरंत अनिल के सिद्धार्थ नगर स्थित घर पर अपने मोबाइल से कॉल करके पूरी जानकारी दी।