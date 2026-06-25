AAP सांसद संजय सिंह ने SIT को सौंपे सबूत, राम मंदिर जमीन खरीद में बड़े घोटाले का आरोप
आप सांसद संजय सिंह गुरुवार सुबह एसआईटी अध्यक्ष व मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत के दफ्तर पहुंचे। संजय सिंह ने एसआईटी को 3 पन्नों का पत्र और 11 जमीन सौदों के दस्तावेज सौंपे हैं।
अय़ोध्या स्थित श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में दस्तावेजों के साथ आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह एसआईटी अध्यक्ष व मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत के दफ्तर पहुंचे। राम मंदिर में चढ़ावा कथित चोरी के मामले में अब जमीन खरीद का भी मामला सामने आया है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एसआईटी अध्यक्ष विजय विश्वास पंत को 3 पन्नों का पत्र और 11 जमीन सौदों के दस्तावेज सौंपे हैं। अधिकांश में जमीन की रजिस्ट्री और सर्किल रेट का उल्लेख है।
संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या में कई जमीनें बाजार भाव से कई गुना ज्यादा कीमत पर खरीदीं। पत्र में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में और 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ से ज्यादा में खरीदे जाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। संजय सिंह ने SIT से गहन जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है।
इससे पहले संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि श्रीराम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट ने सस्ती जमीन करोड़ों में खरीदी। सर्किल रेट के हिसाब से जमीन की मालियत से कई गुना कीमत पर जमीन खरीदी गई। इसमें यह बताया गया है कि जमीन की मालियत से कई गुना अधिक कीमत पर जमीन खरीदी गई। वह इसको लेकर पहले भी कई तरह के आरोप लगा चुके हैं। वह अपने साथ आरोपों का पुलिंदा और उससे जुड़े रिकार्ड लेकर एसआईटी चेयरमैन से मिलने पहुंचे। आरोप लगाया कि राम मंदिर ट्रस्ट ने जमीन खरीदने में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की है। इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह अपने आरोपों के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य सौंपेंगे और विस्तृत जांच में इसे शामिल करने की मांग की।
संजय सिंह ने सबूत देने के लिए समय मांगा था
आपको बता दें कि एसआईटी ने आप सांसद संजय सिंह को सबूत देने के लिए बुलाया था। मामले एसआईटी ने सबूत सौंपने के लिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को समय दिया था। संजय सिंह ने सबूत सौंपने के लिए समय मांगा था। संजय सिंह ने दावा किया है कि मंदिर की जमीन खरीद में बडे पैमाने पर गड़बड़ी की गई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बुधवार को एक वीडियो संदेश जारी कर एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया है कि 25 जून को सुबह 11:00 बजे वे लखनऊ के मंडलायुक्त जो श्रीराम जन्मभूमि को मिले चंदे व दान में हुई कथित हेराफेरी की जांच कर रही एसआईटी के अध्यक्ष भी हैं, से मुलाकात करेंगे।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें