यूपी चुनाव से पहले आप सांसद संजय सिंह को सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 5 साल पुराने आचार संहिता और कोविड गाइडलाइन उल्लंघन के मामले में बरी कर दिया है। 5 साल तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने मंगलवार को इस पर अपना फैसला सुनाया।

यूपी में अगले साल यानी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल पूरी तरह सियासी हो गया है। इस बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को अदालत से बड़ी राहत मिली है। सुल्तानपुर की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें आचार संहिता और कोविड गाइडलाइन उल्लंघन के मामले में बरी कर दिया है। यह केस 5 साल पहले यूपी पंचायत चुनाव के दौरान दर्ज हुआ था। मामले में आप सांसद संजय सिंह समेत सभी जीवित 12 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई थी। 5 साल तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने मंगलवार को इस पर अपना फैसला सुनाया। फैसले के दौरान सांसद संजय सिंह भी अदालत में मौजूद रहे।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह मामला 13 अप्रैल 2021 का है। एमपी -एमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को मंगलवार को बरी कर दिया। कोर्ट का फैसला आने पर सांसद और उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। राज्य सभा सांसद संजय सिंह के अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान 13 अप्रैल 2021 सांसद संजय सिंह सहित 12 लोगों के खिलाफ बंधुआ कला थाने में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज कराया गया था।

इसमें आरोपित किए गए सांसद संजय सहित सहित सभी 12 लोगों पर पार्टी की जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी सलमा बेगम पत्नी मक़सूद अंसारी के पक्ष में बिना अनुमति के हसनपुर में गांव में जनसभा करने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में वादी मुकदमा बंधुआ कला थाने के पूर्व थाना प्रभारी प्रवीण कुमार यादव रहे। पुलिस की विवेचना में कमी और साक्ष्य के अभाव में अभियोजन पक्ष लगाए गए आरोपों को साबित नहीं कर सका। सांसद संजय सिंह ने मुकदमे को राजनीतिक साजिश से दर्ज कराने की बात कही और फैसले को न्याय की जीत बताया। उनके साथ आरोपी बने मकसूद, सिकंदर, शहबान, इन्द्रीश, अजय गौड़, धर्मराज, जगदीश प्रसाद, सुकई, जलील, जीसान और मो. सलाम और सलीम को भी कोर्ट ने बरी कर दिया।