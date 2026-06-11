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आप मेरे भाई हो..अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मुकदमा कराओ, आशुतोष ब्रह्मचारी ने वायरल की व्हाट्सएप चैट

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, चित्रकूट
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यूपी के चित्रकूट में व्हाट्सएप चैट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। चैट को वायरल करने का आरोप आशुतोष ब्रह्मचारी पर लगा है। हालांकि आशुतोष के उत्तराधिकारी ने चैट को फर्जी करार दिया है। 

आप मेरे भाई हो..अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मुकदमा कराओ, आशुतोष ब्रह्मचारी ने वायरल की व्हाट्सएप चैट

Chitrakoot News: आप मेरे भाई हो तो अविमुक्तेश्वरानंद और मुकंदानंद पर पॉक्सो एक्ट का मुकदमा कराओ...आप थाने जाकर तहरीर दो मैं फोन कराऊंगा। यह बातें गुरुवार को सोशल मीडिया पर वायरल एक व्हाट्सअप चैट की हैं। यह चैट श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष ब्रह्मचारी ने वायरल की है। इसके बाद अपना पक्ष रखते हुए तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी रामचंद्र दास ने एक वीडियो वायरल कर कहा कि यह चैट पूरी तरह से फर्जी है। वह किसी भी एजेंसी से इसकी जांच कराने के लिए तैयार हैं। आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान सोशल मीडिया पर वायरल किसी भी चैट और वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

आशुतोष ब्रह्मचारी और रामचंद्र दास के बीच सोशल मीडिया में छिड़ा विवाद अब और तेज हो चला है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने तीन दिन पहले तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य की जान को उनके उत्तराधिकारी से खतरा बताते हुए सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल किया था। अब अविमुक्तेश्वरानंद मामले में आशुतोष ने वाट्सएप चैट का स्क्रीन शॉट सोशल मीडिया पर वायरल किया है। इसके साथ आशुतोष ब्रह्मचारी ने रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी रामचंद्र दास पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जय भैया के नाम से अकाउंट में हुई चैट से आशुतोष ने दावा किया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मामला रामचंद्र के कहने पर दर्ज कराया था।

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थाने में जाकर दो तहरीर

वायरल चैट में लिखा है- आप मेरे भाई हो तो अविमुक्तेश्वरानंद व मुकुंदानंद पर पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज कराओ। थाने में जाकर तहरीर दो। मैं फोन कराऊंगा। चैट में एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी का नाम भी है, जिनसे फोन कराने की बात है। इसके साथ ही आशुतोष ब्रह्मचारी ने रामचंद्र दास से खुद की जान को खतरा भी बताया है। चैट वायरल होने के बाद रामचंद्र दास ने भी अपने फेसबुक अकाउंट में करीब तीन मिनट का एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें उन्होंने चैट को फर्जी बताते हुए कहा कि मैं हर जांच से गुजरने को तैयार हूं। सरकार किसी भी एजेंसी से जांच करा ले। मेरा फोन तत्काल ले ले। बार-बार मीडिया में आकर कुछ बोलना मेरा स्वभाव नहीं है। एक व्यक्ति जिसका नाम लेना भी पाप है, जिसका लंबा अपराधिक इतिहास है। गैंगरेप, जालसाजी, धोखाधड़ी और गौ तस्करी के मुकदमों का इनामी अपराधी है। वह पिछले कुछ महीने से मुझसे खिन्न है कि एक गलत कार्य में मैंने उसका साथ नहीं दिया। इस मामले की जांच कराकर जो भी दोषी हो उसको दंड मिलना चाहिए।

रामभद्राचार्य ने वीडियो वायरल होने पर बताया था साजिश

आशुतोष ब्रह्मचारी ने आठ जून को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था। इसमें रामभद्राचार्य की जान को खतरा उनके उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास से बताया था। रामभद्राचार्य ने एक वीडियो में इसका जवाब देते हुए कहा था कि यह सुनियोजित तरीके से रचा गया षडयंत्र है। उन्होंने आशुतोष ब्रह्मचारी से अपनी और अपने उत्तराधिकारी की जान खतरा बताया था।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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