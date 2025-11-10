Hindustan Hindi News
रोज़गार दो, सामाजिक न्याय दो’ का संदेश लेकर सरयू से संगम तक पदयात्रा निकालेंगे AAP नेता संजय सिंह

Mon, 10 Nov 2025 07:00 PMDinesh Rathour लखनऊ
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोमवार को पार्टी कार्यालय पर घोषणा करते हुए कहा कि बहुप्रतीक्षित ‘रोज़गार दो, सामाजिक न्याय दो’ पदयात्रा 12 नवंबर से 24 नवंबर तक अयोध्या के सरयू से प्रयागराज के संगम तक आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह यात्रा यूपी के दो सबसे गंभीर मुद्दों-बेरोजगारी और सामाजिक अन्याय के खिलाफ एक जनआंदोलन का रूप लेगी। पदयात्रा को लेकर आप ने थीम सॉन्ग “मैं देश बचाने निकला हूं” जारी किया है। इस गाने को प्रसिद्ध गायक अल्तमश फरीदी ने अपनी आवाज़ में गाया है, जबकि इसके बोल जाने-माने शायर और लेखक बिलाल भाई ने लिखे हैं।

संजय सिंह ने कहा कि यह गीत उत्तर प्रदेश के युवाओं और आम जनता की पीड़ा को बयां करता है और उन्हें अपने हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए प्रेरित करेगा। संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश का वह राज्य बन गया है, जहां बेरोजगारी चरम पर है। उन्होंने बताया कि देश में सबसे अधिक बेरोजगार अगर किसी प्रदेश में हैं, तो वह उत्तर प्रदेश है। केवल सरकारी नौकरियों की कमी ही नहीं, बल्कि किसान, बुनकर, कुटीर और लघु उद्योग से जुड़े लोग भी आर्थिक संकट और रोजगार के अभाव से जूझ रहे हैं।

यूपी में बंद हो गए छोटे-छोट उद्योग

उन्होंने कहा कि किसान को अपनी फसल का उचित दाम नहीं मिलता, खाद की लाइन में जान जाती है, कर्ज के बोझ से आत्महत्या करनी पड़ती है। आशा बहुएं, आंगनबाड़ी, शिक्षा मित्र, अनुदेशक-सब आज भी नियमितीकरण की प्रतीक्षा में हैं। आप सांसद ने यह भी कहा कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले से लेकर टीईटी परीक्षा की बाध्यता तक, शिक्षा क्षेत्र में भी व्यापक असमानता है। छोटे-छोटे उद्योग बंद हो रहे हैं, युवाओं के सामने रोजगार का गहरा संकट है। पदयात्रा के दूसरे प्रमुख मुद्दे पर बोलते हुए संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सामाजिक भेदभाव और अन्याय के मामलों में भी देश में शीर्ष पर है। उन्होंने कहा, आज भी दलित समाज के लोगों के साथ मंदिरों, शादियों और सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव की घटनाएं सामने आ रही हैं। आरक्षण में हेराफेरी की घटनाएं आम हैं। पुलिस थाने से लेकर तहसील तक न्याय की सुनवाई के लिए कोई दरवाज़ा खुला नहीं है।

आप की पदयात्रा जनता के अधिकारों की लड़ाई

संजय सिंह ने अपील करते हुए कहा कि यह यात्रा केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनता के अधिकारों की लड़ाई है। उन्होंने कहा, अगर आप बेरोजगारी और सामाजिक अन्याय से त्रस्त हैं, तो 12 से 24 नवंबर के बीच निकलिए अपने मुद्दों के लिए-हम सब साथ चलेंगे, सरयू से संगम तक। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में युवाओं, किसानों, शिक्षकों, और समाज के हर वर्ग के लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। संजय सिंह ने कहा कि वह इस यात्रा में प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों की स्थिति-शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक न्याय से जुड़े आँकड़ों के साथ जनता के बीच जाएंगे और एक-एक दिन संवाद करेंगे।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Sanjay Singh AAP Up Latest News अन्य..
