aap leader injured in a fight dies chaos in hospital sho s head cracked in gorakhpur यूपी: मारपीट में घायल AAP नेता ने तोड़ा दम, अस्पताल में हंगामा-पथराव, थानेदार का सिर फटा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsaap leader injured in a fight dies chaos in hospital sho s head cracked in gorakhpur

यूपी: मारपीट में घायल AAP नेता ने तोड़ा दम, अस्पताल में हंगामा-पथराव, थानेदार का सिर फटा

गोरखपुर में आम आदमी पार्टी के नेता कुंज बिहारी निषाद की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद उनके परिवारीजनों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। मंगलवार दोपहर अस्पताल पर हुए बवाल में पत्थर भी चले जिसमें एक थानेदार का सिर फट गया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है।

Ajay Singh गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाताTue, 26 Aug 2025 03:34 PM
share Share
Follow Us on
यूपी: मारपीट में घायल AAP नेता ने तोड़ा दम, अस्पताल में हंगामा-पथराव, थानेदार का सिर फटा

यूपी के गोरखपुर में पिछले 23 अगस्त को मारपीट में घायल आम आदमी पार्टी (आप) के नेता कुंज बिहारी निषाद ने मंगलवार को गोरखनाथ क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। इसके बाद परिवारवाले हॉस्पिटल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए भड़क गए। उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते पत्थर चलने लगे। इस दौरान हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रहे एक थानेदार को एक पत्थर लगा और उनका सिर फट गया। उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को आम आदमी पार्टी के जिन नेता की इलाज के दौरान मौत हुई है वह बिल्डिंग मटेरियल के कारोबारी भी थे। नगर निगम के पिछले चुनाव के दौरान उन्होंने वार्ड नंबर 14 राजेंद्र नगर से पार्षद का चुनाव भी लड़ा था। मोहल्ले में ही अभिषेक पांडेय के घर का निर्माण चल रहा था, जिसमें कुंज बिहारी ने बालू मिट्टी गिराया था। बीते 23 अगस्त की शाम के समय कुंज बिहारी अपने साले के साथ अभिषेक के घर पर बकाया 50000 मांगने गए थे। आरोप है कि इस दौरान अभिषेक अपने 10 से 12 साथियों साथ मिलकर कुंज बिहारी और उनके साले पर जानलेवा हमला कर दिया। इसमें कुंज बिहारी और उनका साला दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

ये भी पढ़ें:फेरी, सैलून वाला और दर्जी भी लगे थे ब्रेनवाश में, एक और धर्मांतरण गैंग; 5 अरेस्ट

परिवारीजनों ने दोनों को गोरखनाथ क्षेत्र के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। घायल कुंज बिहारी की ओर से दी गई तहरीर पर गोरखनाथ थाने की पुलिस ने अभिषेक पांडेय , हिमाचल पांडेय और 12 अज्ञात खिलाफ हत्या की कोशिश करने के आरोप में मुकदमा भी दर्ज किया था। मंगलवार की सुबह इलाज के दौरान कुंज बिहारी की मौत हो गई। इसके बाद परिवारीजन उग्र हो गए। वे अस्पताल के अंदर और बाहर हंगामा करने लगे। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने अस्पताल के कर्मचारियों से अभद्रता की। हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।

यह सारा बवाल मंगलवार की दोपहर करीब एक बजे के आसपास हुआ। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिवारीजन और आम आदमी पार्टी के सैकड़ों नेताओं ने जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। देखते ही देखते आप नेता के परिवारीजनों , आप कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प होने लगी। इस दौरान पथराव होने लगा।

ये भी पढ़ें:UP में भी चुनाव आयोग एक्टिव, कहा-18000 नहीं, 3919 शपथ पत्र मिले; सपा को चेतावनी

इसी बीच मामला शांत करने के लिए पुलिस लोगों को समझा भी रही थी। लेकिन लोग नहीं माने तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे एंबुलेंस से पोस्टमार्टम के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजने की कोशिश की। इससे भीड़ उग्र हो गई । सैकड़ों की भीड़ और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की होने लगी। इस दौरान गोरखनाथ के एसएचओ शशि भूषण राय पथराव की चपेट में आ गए। उनके सिर में चोट आई। उनका सिटी स्कैन कराया गया। पुलिस ने बल प्रयोग कर शव को बीआरडी मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया है।

UP Top News Up News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |