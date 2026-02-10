‘आप ब्राह्मण कुल के हो’, खेसारी ने बच्चे को पैर छूने से रोका; फिर जो किया उसके लिए पीछे पड़ गए ट्रोल्स

संक्षेप: खेसारी लाल यादव ने कहा- ‘आप पैर मत दुआ करो। आप ब्राह्मण कुल के आदमी हो। हम ब्राह्मण बच्चों के भी पैर छूते हैं, हमारे यहां संस्कार है ।’ खेसारी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर यूजर्स के तरह-तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं।

भोजपुरी के स्टार खेसारी लाल यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार अपने एक इवेंट में उन्होंने एक ब्राह्मण बच्चे को पैर छूने से रोककर उल्टे उसके पैर छू लिए। इस दौरान खेसारी ने जो कुछ कहा उसके लिए ट्रोल्स उनके पीछे पड़ गए हैं। खेसारी ने बच्चे को पैर छूने से रोकते हुए कहा कि वो ब्राह्मण कुल का है इसलिए उसे किसी के पैर नहीं छूने चाहिए।

खेसारी ने कहा- ‘आप पैर मत दुआ करो। आप ब्राह्मण कुल के आदमी हो। हम ब्राह्मण बच्चों के भी पैर छूते हैं, हमारे यहां संस्कार है ।’ खेसारी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर यूजर्स के तरह-तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर कई यूजर्स ने इसे खेसारी का बड़बोलापन करार दिया है तो कुछ उन पर ब्राह्मणवाद फैलाने का आरोप लगा रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा कि इसे गुलामी कहते हैं संस्कार नहीं। एक अन्य यूजर ने कहा कि आप उस बच्चे से बड़े थे, आप कलाकार हैं आपको बस आशीर्वाद देना चाहिए। बात खत्म, शायद आप जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ये गलत संस्कार है कि किसी जाति विशेष को आप आगे बढ़ा रहे हैं। कई यूजर्स ने इसे मानसिक गुलामी और बौद्धिक विकलांगता तक करार दिया।

एक यूजर ने लिखा कि यही तो हजारों साल की दासता वाली मानसिकता है...अगर वर्ण कर्म प्रधान है तो वह बच्चा अपने किस कर्म से ऊंचा हो गया...। इन ट्रोल्स पर फिलहाल खेसारी लाल यादव की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उधर उनका यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है।