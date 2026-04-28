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स्मार्ट मीटर पर AAP का हल्ला बोल; पूरे यूपी में आंदोलन, संजय बोले- मिल्खा से भी तेज भाग रहा

Apr 28, 2026 05:33 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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यूपी में स्मार्ट मीटर पर जारी घमासान के बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होने कहा कि ये स्मार्ट मीटर अब स्मार्ट चीटर बन गए हैं। जो मिल्खा से भी तेज दौड़ रहे हैं। AAP 3 मई से पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगी।

स्मार्ट मीटर पर AAP का हल्ला बोल; पूरे यूपी में आंदोलन, संजय बोले- मिल्खा से भी तेज भाग रहा

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोमवार को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश सरकार पर स्मार्ट मीटर को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर अब “स्मार्ट चीटर” बन चुके हैं और आम जनता से मनमाने तरीके से वसूली की जा रही है। उनके अनुसार, जिन उपभोक्ताओं का पहले लगभग 1500 रुपए बिजली बिल आता था, अब वही बढ़कर 6000 से 7000 रुपए तक पहुंच रहा है। साथ ही प्रीपेड मीटर में रिचार्ज कराने के बावजूद 10 से 12 घंटे तक बिजली बहाल नहीं होने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। ये स्मार्ट मीटर मिल्खा सिंह से भी तेज दौड़ रहे हैं।

स्मार्ट मीटर के खिलाफ यूपी में आंदोलन करेगी AAP

संजय सिंह ने कहा कि प्रदेश में लगाए गए लगभग 80 लाख मीटरों में से 70 लाख प्रीपेड हैं, जो जनता के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। उन्होंने घोषणा की कि आम आदमी पार्टी 3 मई से पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगी। इस आंदोलन के तहत हस्ताक्षर अभियान, जनजागरण कार्यक्रम और विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे।

'रोजगार दो–सामाजिक न्याय दो' पदयात्रा

इसके साथ ही उन्होंने “रोजगार दो–सामाजिक न्याय दो” पदयात्रा के पांचवें चरण की जानकारी दी। यह यात्रा 16 मई से मेरठ से शुरू होकर 20 मई को गाजियाबाद में समाप्त होगी। उन्होंने कहा कि इस पदयात्रा में बेरोजगारी, सामाजिक न्याय और किसानों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। शिक्षा के मुद्दे पर उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि को छात्रों के साथ अन्याय बताया और कहा कि वह इस संबंध में सरकार को पत्र लिखकर विरोध दर्ज कराएंगे।

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बीजेपी पर संजय सिंह ने बोला हमला

आप सांसद संजय सिंह ने BJP पर सबसे तीखे राजनीतिक हमले किए। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्षी नेताओं को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने शिवसेना, एनसीपी और अन्य दलों को तोड़कर लोकतंत्र को कमजोर किया है।

बंगाल में ममता की एकतरफा जीत- संजय सिंह

पश्चिम बंगाल की राजनीति पर बोलते हुए उन्होंने ममता बनर्जी के नेतृत्व में एकतरफा जीत का दावा किया और केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। न्यायपालिका पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि निष्पक्षता लोकतंत्र की आत्मा है और यदि किसी न्यायाधीश पर सवाल उठते हैं तो उन्हें स्वयं उस मामले से अलग हो जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र की बदहाली का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार इन मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी कर रही है और जाति-धर्म की राजनीति में उलझी हुई है।

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