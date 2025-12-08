लखनऊ, जौनपुर और रामपुर में हो रही गड़बड़ी, एसआईआर को लेकर आप ने लगाए आरोप

संक्षेप: आम आदमी पार्टी (आप) ने मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) में धांधली का आरोप लगाया है। आप के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा।

आम आदमी पार्टी (आप) ने मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) में धांधली का आरोप लगाया है। आप के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। आरोप लगाया कि लखनऊ, जौनपुर व रामपुर में गड़बड़ी की जा रही है और दावा किया कि उनके पास इसके साक्ष्य हैं। एसआईआर को रोकने की मांग की। अयोध्या प्रांत के प्रभारी सरबजीत सिंह मक्कड़ व अयोध्या प्रांत के अध्यक्ष विनय पटेल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सीईओ से उनके राजधानी स्थित कार्यालय में मुलाकात की।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दोनों ने कहा कि तीन करोड़ मतदाताओं के नाम काटने की साजिश की जा रही है। आप नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार के इशारे पर एसआईआर के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है और जानबूझकर उनके नाम काटे जा रहे हैं। अनुपस्थित मतदाता, दो बार दर्ज मतदाता व मृत मतदाता की श्रेणियों में 20 से 30 प्रतिशत तक मतदाताओं को गलत तरीके से चिह्नित किया गया है। ऐसे में जिन मतदाताओं के नाम काटे गए हैं उन्हें फिर से जोड़ने के लिए प्रक्रिया शुरू की जाए।