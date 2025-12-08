लखनऊ, जौनपुर और रामपुर में हो रही गड़बड़ी, एसआईआर को लेकर आप ने लगाए आरोप
आम आदमी पार्टी (आप) ने मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) में धांधली का आरोप लगाया है। आप के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। आरोप लगाया कि लखनऊ, जौनपुर व रामपुर में गड़बड़ी की जा रही है और दावा किया कि उनके पास इसके साक्ष्य हैं। एसआईआर को रोकने की मांग की। अयोध्या प्रांत के प्रभारी सरबजीत सिंह मक्कड़ व अयोध्या प्रांत के अध्यक्ष विनय पटेल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सीईओ से उनके राजधानी स्थित कार्यालय में मुलाकात की।
दोनों ने कहा कि तीन करोड़ मतदाताओं के नाम काटने की साजिश की जा रही है। आप नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार के इशारे पर एसआईआर के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है और जानबूझकर उनके नाम काटे जा रहे हैं। अनुपस्थित मतदाता, दो बार दर्ज मतदाता व मृत मतदाता की श्रेणियों में 20 से 30 प्रतिशत तक मतदाताओं को गलत तरीके से चिह्नित किया गया है। ऐसे में जिन मतदाताओं के नाम काटे गए हैं उन्हें फिर से जोड़ने के लिए प्रक्रिया शुरू की जाए।
आप सांसद संजय ने भाजपा सरकार साधा निशाना
वहीं रविवार को बरेली पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। मतदाता सूचियों में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए 11 दिसंबर को एक ऐसा खुलासा करने का दावा किया जो यूपी की राजनीति में भूचाल ला देगा। आम आदमी पार्टी की वोट बचाओ-संविधान बचाओ यात्रा का दूसरा चरण रामपुर से अमरोहा तक होगा। रविवार को इस यात्रा के विषय में संजय सिंह ने पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश दिए। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए हजारों-हजार वोट काटे जा रहे हैं। एसआईआर के जरिए लोगों को डराया जा रहा है। इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी 21 से 26 दिसंबर तक पदयात्रा निकालेगी। संजय सिंह ने बुलडोजर को एक समुदाय विशेष के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। दिल्ली के प्रदूषण भी सवाल उठाए। आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि कई स्थानों पर पार्किंग और अन्य निर्माण कार्यों के लिए धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।