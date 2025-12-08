Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAAP alleges irregularities Lucknow Jaunpur and Rampur including SIR
लखनऊ, जौनपुर और रामपुर में हो रही गड़बड़ी, एसआईआर को लेकर आप ने लगाए आरोप

लखनऊ, जौनपुर और रामपुर में हो रही गड़बड़ी, एसआईआर को लेकर आप ने लगाए आरोप

संक्षेप:

आम आदमी पार्टी (आप) ने मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) में धांधली का आरोप लगाया है। आप के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा।

Dec 08, 2025 08:32 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
share Share
Follow Us on

आम आदमी पार्टी (आप) ने मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) में धांधली का आरोप लगाया है। आप के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। आरोप लगाया कि लखनऊ, जौनपुर व रामपुर में गड़बड़ी की जा रही है और दावा किया कि उनके पास इसके साक्ष्य हैं। एसआईआर को रोकने की मांग की। अयोध्या प्रांत के प्रभारी सरबजीत सिंह मक्कड़ व अयोध्या प्रांत के अध्यक्ष विनय पटेल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सीईओ से उनके राजधानी स्थित कार्यालय में मुलाकात की।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दोनों ने कहा कि तीन करोड़ मतदाताओं के नाम काटने की साजिश की जा रही है। आप नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार के इशारे पर एसआईआर के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है और जानबूझकर उनके नाम काटे जा रहे हैं। अनुपस्थित मतदाता, दो बार दर्ज मतदाता व मृत मतदाता की श्रेणियों में 20 से 30 प्रतिशत तक मतदाताओं को गलत तरीके से चिह्नित किया गया है। ऐसे में जिन मतदाताओं के नाम काटे गए हैं उन्हें फिर से जोड़ने के लिए प्रक्रिया शुरू की जाए।

आप सांसद संजय ने भाजपा सरकार साधा निशाना

वहीं रविवार को बरेली पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। मतदाता सूचियों में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए 11 दिसंबर को एक ऐसा खुलासा करने का दावा किया जो यूपी की राजनीति में भूचाल ला देगा। आम आदमी पार्टी की वोट बचाओ-संविधान बचाओ यात्रा का दूसरा चरण रामपुर से अमरोहा तक होगा। रविवार को इस यात्रा के विषय में संजय सिंह ने पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश दिए। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए हजारों-हजार वोट काटे जा रहे हैं। एसआईआर के जरिए लोगों को डराया जा रहा है। इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी 21 से 26 दिसंबर तक पदयात्रा निकालेगी। संजय सिंह ने बुलडोजर को एक समुदाय विशेष के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। दिल्ली के प्रदूषण भी सवाल उठाए। आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि कई स्थानों पर पार्किंग और अन्य निर्माण कार्यों के लिए धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Sanjay Singh Aam Adami Party Election Commission Of India
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |