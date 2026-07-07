आजीविका मिशन ने महिलाओं को बनाया सेल्फ-रिलायंट, गांव की इकॉनमी को मिली नई ताकत

गांव की महिलाओं की मेहनत हमेशा से परिवार और खेती-किसानी की रीढ़ रही है, लेकिन लंबे समय तक उनकी भूमिका घर की जिम्मेदारियों तक ही सीमित मानी गई। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने इस सोच को बदलने का काम किया है।

गांव की महिलाएं हमेशा मेहनत करती रही हैं। घर संभालना, खेत में मदद करना, पशु देखना, बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखना और परिवार की जरूरतों को पूरा करना, ये सब उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा रहा है। लेकिन लंबे समय तक उनकी मेहनत को कमाई और पहचान से नहीं जोड़ा गया।

यूपी में सेल्फ हेल्प ग्रुप ने महिलाओं को केवल बचत करना नहीं सिखाया, बल्कि उन्हें मीटिंग में बोलना, बैंक से बात करना, लोन लेना, छोटा बिजनेस शुरू करना, मार्केट समझना और परिवार की कमाई में भागीदारी करना भी सिखाया।

छोटी बचत से बड़ा कॉन्फिडेंस सेल्फ हेल्प ग्रुप की सबसे बड़ी ताकत उसकी छोटी शुरुआत है। गांव की महिलाएं नियमित रूप से मिलती हैं, थोड़ी-थोड़ी बचत करती हैं, समूह में पैसे का हिसाब रखती हैं और जरूरत पड़ने पर एक-दूसरे को सपोर्ट करती हैं।

यह छोटी बचत महिलाओं के भीतर बड़ा कॉन्फिडेंस पैदा करती है। पहले जो महिला पैसे के फैसले से दूर रहती थी, वह अब बचत, लोन, ब्याज, किस्त और खर्च का हिसाब समझने लगती है।

जब महिला अपने पैसे की बात समझती है, तो वह घर की आर्थिक बातों में भी अधिक भागीदारी करती है। यही आर्थिक समझ आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी है।

बैंकिंग से जुड़ाव, महिला को फाइनेंशियल पावर आजीविका मिशन का बड़ा असर फाइनेंशियल इन्क्लूजन में दिखता है। पीआईबी के अनुसार, DAY-NRLM का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों से कम से कम एक महिला सदस्य को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ना और उन्हें आर्थिक गतिविधियों में आगे बढ़ाना है।

यूपी में 31 जनवरी 2025 तक 8,42,101 सेल्फ हेल्प ग्रुप बने और 95,09,884 परिवार मिशन से जुड़े। यह संख्या बताती है कि गांव की महिलाएं अब संगठित आर्थिक नेटवर्क का हिस्सा बन रही हैं।

समूह से जुड़ने के बाद महिला बैंक खाता, ग्रुप सेविंग, इंटरनल लोन, बैंक लोन और डिजिटल पेमेंट जैसी चीजों को समझती है। बैंक उसके लिए डर वाली जगह नहीं रहती। वह बैंक से बातचीत करने वाली, दस्तावेज समझने वाली और अपने ग्रुप की जिम्मेदार सदस्य बनती है।

बैंक से लिंक, महिला को सिंक, फाइनेंस से मिला नया थिंक।

समूह से बिजनेस, घर से मार्केट तक सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं को छोटे काम से लेकर छोटे बिजनेस तक ले जाते हैं। कोई महिला अचार बनाती है, कोई पापड़ बनाती है, कोई सिलाई करती है, कोई मसाला पैक करती है, कोई डेयरी से जुड़ती है और कोई बकरी पालन, मुर्गी पालन, सब्जी उत्पादन, स्कूल ड्रेस, अगरबत्ती, फूड प्रोडक्ट या हैंडीक्राफ्ट का काम करती है।

पहले ये काम घर के भीतर सीमित रहते थे। समूह से जुड़ने के बाद इन कामों को नया रूप मिलता है। महिलाएं मिलकर सामान बनाती हैं, लागत बांटती हैं, पैकिंग करती हैं और स्थानीय बाजार में बेचती हैं। कई जगह पंचायत, स्कूल, आंगनवाड़ी, मेले और सरकारी प्लेटफॉर्म से भी जुड़ता है।

इससे महिला का काम शौक या घरेलू जिम्मेदारी नहीं रह जाता, बल्कि इनकम एक्टिविटी बन जाता है।

स्किल ट्रेनिंग से काम में प्रोफेशनल टच आत्मनिर्भरता के लिए केवल इच्छा काफी नहीं होती, स्किल भी जरूरी होती है। अगर महिला को सिलाई आती है, तो उसे नाप, फिनिशिंग और ऑर्डर मैनेजमेंट भी समझना होगा। अगर वह फूड प्रोडक्ट बनाती है, तो उसे पैकिंग, शेल्फ लाइफ और रेट तय करना भी आना चाहिए।

आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को अलग-अलग आजीविका गतिविधियों से जोड़ने के लिए स्किल और हैंडहोल्डिंग का सपोर्ट मिलता है। मिशन में कृषि सखी, पशु सखी, बैंक सखी, बीमा सखी और बीसी सखी जैसे कम्युनिटी रोल भी विकसित हुए हैं। ये महिलाएं अपने गांव की दूसरी महिलाओं को भी मदद देती हैं।

इससे गांव में लोकल ट्रेनर और लोकल लीडर तैयार होते हैं। महिला केवल सीखती नहीं, बल्कि आगे चलकर दूसरों को सिखाने की भूमिका भी निभाती है।

स्किल से प्रोफेशनल टच, महिला काम में नया क्लच।

लोन से शुरुआत, बिजनेस को स्पीड कई महिलाओं के पास आइडिया होता है, लेकिन पैसा नहीं होता। कोई सिलाई मशीन खरीदना चाहती है, कोई पशु लेना चाहती है, कोई मसाला ग्राइंडर लगाना चाहती है और कोई छोटी दुकान खोलना चाहती है। बिना क्रेडिट सपोर्ट के यह सब मुश्किल हो जाता है।

सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं को बैंक क्रेडिट तक पहुंचाने का रास्ता बनते हैं। समूह का रिकॉर्ड अच्छा हो, तो बैंक से लोन लेना आसान हो सकता है। महिला अकेले बैंक से बात करने में झिझकती है, लेकिन समूह के साथ उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है।

लोन मिलने के बाद महिला अपने काम को थोड़ा बड़ा कर सकती है। घर के छोटे उत्पादन को ऑर्डर बेस्ड काम में बदल सकती है। यही क्रेडिट सपोर्ट उसके बिजनेस को स्पीड देता है।

मार्केट लिंक से प्रोडक्ट को पहचान महिला समूहों की सफलता का अगला चरण मार्केट से जुड़ना है। प्रोडक्ट बनाना जरूरी है, लेकिन उसे सही ग्राहक तक पहुंचाना उससे भी जरूरी है। कई अच्छे प्रोडक्ट केवल इसलिए आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि उन्हें बाजार नहीं मिलता।

पीआईबी के अनुसार, सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रोडक्ट्स को मार्केट से जोड़ने के लिए अलग-अलग प्लेटफॉर्म और पहलें शुरू की गई हैं, जिनसे उनके उत्पादों को व्यापक बाजार तक पहुंच मिल सके। यह दिशा बताती है कि महिला समूहों के प्रोडक्ट लोकल बाजार से आगे बड़े स्तर पर भी अपनी पहचान बना सकते हैं।

प्रोडक्ट से ब्रांड, महिला के हाथ में कमांड।

लखपति दीदी से नई उम्मीद सेल्फ हेल्प ग्रुप की सफलता अब केवल बचत या छोटे लोन तक सीमित नहीं है। लक्ष्य यह है कि महिलाएं स्थायी आजीविका से बेहतर वार्षिक आय तक पहुंचें। लखपति दीदी पहल इसी दिशा में महिलाओं को मजबूत आजीविका से जोड़ने की कोशिश है।

इस सोच में महिला की कमाई को नियमित और टिकाऊ बनाना जरूरी है। केवल एक बार कमाई हो जाना काफी नहीं है। महिला को ऐसा काम चाहिए, जो पूरे साल चलता रहे। जैसे डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, सिलाई यूनिट, खेती से जुड़ा काम, दुकान, सर्विस सेंटर या डिजिटल सर्विस।

जब महिला की आय बढ़ती है, तो उसके परिवार की स्थिति बदल जाती है। बच्चों की पढ़ाई, घर की सेहत, छोटी बचत और सामाजिक सम्मान, सब पर असर पड़ता है।

इनकम हुई स्टेबल, महिला बनी सक्षम।

गांव की इकॉनमी में महिलाओं का रोल गांव की इकॉनमी तब मजबूत होती है, जब कमाई के छोटे-छोटे रास्ते बढ़ते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप यही काम करते हैं। वे बचत को क्रेडिट से जोड़ते हैं, क्रेडिट को बिजनेस से जोड़ते हैं और बिजनेस को इनकम से जोड़ते हैं।

जब गांव की महिलाएं कमाने लगती हैं, तो गांव में ही खरीदारी बढ़ती है। दुकानदार को ग्राहक मिलता है। डेयरी, फूड, कपड़ा, खेती, पशुपालन और सर्विस सेक्टर को काम मिलता है। इससे गांव की छोटी इकॉनमी में नई रफ्तार आती है।

यह मॉडल इसलिए खास है, क्योंकि इसमें बदलाव बाहर से थोपा नहीं जाता। गांव की महिलाएं खुद अपनी टीम बनाती हैं और धीरे-धीरे अपना रास्ता बनाती हैं।

महिला की कमाई, गांव की तरक्की, समूह से बढ़ी नई चमक।

आत्मनिर्भर महिला, मजबूत गांव आजीविका मिशन ने महिलाओं को समूह की ताकत समझाई है। अकेली महिला के पास सीमित साधन हो सकते हैं, लेकिन समूह में वही महिला बैंक से बात कर सकती है, लोन ले सकती है, ट्रेनिंग ले सकती है, बिजनेस शुरू कर सकती है और बाजार तक पहुंच सकती है।

यूपी में सेल्फ हेल्प ग्रुप की सफलता बताती है कि महिला सशक्तिकरण का रास्ता जमीन से होकर जाता है। बचत से शुरुआत होती है, स्किल से मजबूती आती है, लोन से बिजनेस चलता है, मार्केट से कमाई बढ़ती है और इनकम से आत्मविश्वास आता है।

जब महिला आत्मनिर्भर होती है, तो परिवार मजबूत होता है। जब परिवार मजबूत होता है, तो गांव की इकॉनमी मजबूत होती है। यही आजीविका मिशन और सेल्फ हेल्प ग्रुप की असली सफलता है।

समूह से सहारा, कमाई से उजियारा, आत्मनिर्भर महिला से गांव को मिला नया सितारा।