आज रात का टाइम है, कल कुर्सी-चारपाई तोडूंगा, महिलाओं से बोला चौकी इंचार्ज, वीडियो वायरल

यूपी पुलिस के दरोगा-सिपाही के बर्ताव के चलते आए दिन विभाग की छवि की धूमिल हो रही है। फरियादियों से कभी गाली-गलौज तो कभी अवैध वसूली को लेकर इनके वीडियो वायरल हो जाते हैं। अब यूपी के सहारनपुर जिले के एक चौकी इंचार्ज का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में चौकी इंचार्ज अपनी मर्यादा को लांगता नजर आया। वीडियो में चौकी इंचार्ज महिलाओं से अभद्रता करता दिख रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।

थाना गंगोह क्षेत्र के कुंडा पुलिस चौकी के इंचार्ज पर शाहपुर निवासी महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि चौकी इंचार्ज गांव की ही एक लड़की की बरामदगी के सिलसिले में उसके घर पहुंचे और बिना किसी महिला पुलिसकर्मी के जबरन घर में घुसकर अभद्रता की। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पीड़िता ने बताया कि चौकी इंचार्ज ने उन्हें खुलेआम धमकाया कि आज रात का टाइम है...कल कुर्सी-चारपाई तोड़ूंगा।

वायरल वीडियो में चौकी इंचार्ज की बुजुर्ग महिलाओं से यह बातचीत सुनी जा सकती है। घटना के बाद पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलकर जान-माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। एसपी देहात सागर जैन का कहना है कि मामला संज्ञान में नहीं है, मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है। वायरल वीडियो की जांच की जा रही है, अगर कोई पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है तो जांच की जाएगी।

न्यायिक अफसर के घर तोड़फोड़ में आठ पुलिसकर्मियों पर मुकदमा वहीं दूसरी हरदोई जिले के माधौगंज में दो साल पहले एक महिला से अभद्रता करने पर इंस्पेक्टर, दरोगा व तीन सिपाहियों समेत आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने घर में घुसकर अभद्रता कर तोड़फोड़ भी की थी। पीड़िता राजरानी ने बताया कि उनके पति रिटायर लिपिक हैं और बेटा न्यायिक अधिकारी है। एक नवम्बर 2023 को इंस्पेक्टर ध्रुव कुमार, एसआई मोहन सिंह, सिपाही निसार अहमद, शिवम, रोहित और तीन अज्ञात सिपाही उनके घर पर आए। बेटा देवेन्द्र प्रताप सिंह व पुत्रवधू रविता घर पर थे। करवाचौथ का दिन था।