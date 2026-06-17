आज काम तमाम कर दो; प्रेमी का फोन आते ही पत्नी ने पति की कर दी हत्या, 9 साल पहले की थी लव मैरिज

कानपुर में लव मैरिज के 9 साल बाद पत्नी ने प्रेमी के कहने पर पति की चाकू गोदकर हत्या कर दी। परिजनों के मुताबिक पत्नी से उसके प्रेमी ने फोन पर कहा था कि आज इसका काम तमाम कर दो। इसके बाद ही उसने ये खौफनाक कदम उठाया।

UP News: यूपी के कानपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां लव मैरिज के 9 साल बाद एक प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत हो गया। दरअसल, एक कारोबारी की उसकी पत्नी ने चाकू गोदकर हत्या कर दी। दरअसल, बीवी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। जब इसे लेकर पति ने टोका तो बीवी नाराज हो गई। परिजनों के मुताबिक महिला ने प्रेमी के कहने पर युवक की हत्या की है। फोन पर प्रेमी ने कहा था कि आज काम तमाम कर दो। इसके बाद ही उसने पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए थे।

9 साल पहले काहूकोठी के एक प्राइवेट स्कूल से शुरू हुई लव स्टोरी में कोई तीसरा आ जाएगा। इसकी भनक शायद कारोबारी मनीष गुप्ता को भी नहीं थी। मनीष के पिता रामकिशोर का कहना है कि बहू निहारिका कश्यप ने बेटे की जान अपने प्रेमी के कहने पर ली है। पांच जून को बहू फोन पर बातचीत कर रही थी। पौत्र रेयांश ने बेटे से कहा कि मम्मी अपने दोस्त से बात कर रही हैं। इस पर बेटे ने फोन छीनने की कोशिश की। रामकिशोर का आरोप है कि बहू जिससे बात कर रही थी, उसकी उन्होंने आवाज सुनी। उसने कहा था, ‘आज काम तमाम कर दो।’ इसके बाद ही बहू ने बेटे पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए थे।

2017 में शुरू हुआ दोनों के बीच प्रेम प्रसंग मनीष के पिता रामकिशोर गुप्ता ने बताया साल 2017 में निहारिका कश्यप परिवार के साथ काहूकोठी में रहती थी। वह एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। वहां मनीष का भी आना जाना था। इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम हो गया। अलग-अलग जाति का होने के चलते परिवार शादी के लिए राजी नहीं था। बेटे की जिद पर वह मान गए और 30 जून 2017 को दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। मनीष ने नयागंज में कपूर का अपना कारोबार शुरू कर दिया। दोनों के बीच सब ठीक चल रहा था। उनके छह साल का बेटा रेयांश भी है। पिता ने बताया कि दो साल पहले निहारिका की सोशल मीडिया पर एक युवक से दोस्ती हुई। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी। युवक कहां का है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। बातचीत की रिकार्डिंग से वह जम्मू या पश्चिमी यूपी का लग रहा है।