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आज काम तमाम कर दो; प्रेमी का फोन आते ही पत्नी ने पति की कर दी हत्या, 9 साल पहले की थी लव मैरिज

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, संवाददाता, कानपुर
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कानपुर में लव मैरिज के 9 साल बाद पत्नी ने प्रेमी के कहने पर पति की चाकू गोदकर हत्या कर दी। परिजनों के मुताबिक पत्नी से उसके प्रेमी ने फोन पर कहा था कि आज इसका काम तमाम कर दो। इसके बाद ही उसने ये खौफनाक कदम उठाया।

आज काम तमाम कर दो; प्रेमी का फोन आते ही पत्नी ने पति की कर दी हत्या, 9 साल पहले की थी लव मैरिज

UP News: यूपी के कानपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां लव मैरिज के 9 साल बाद एक प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत हो गया। दरअसल, एक कारोबारी की उसकी पत्नी ने चाकू गोदकर हत्या कर दी। दरअसल, बीवी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। जब इसे लेकर पति ने टोका तो बीवी नाराज हो गई। परिजनों के मुताबिक महिला ने प्रेमी के कहने पर युवक की हत्या की है। फोन पर प्रेमी ने कहा था कि आज काम तमाम कर दो। इसके बाद ही उसने पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए थे।

9 साल पहले काहूकोठी के एक प्राइवेट स्कूल से शुरू हुई लव स्टोरी में कोई तीसरा आ जाएगा। इसकी भनक शायद कारोबारी मनीष गुप्ता को भी नहीं थी। मनीष के पिता रामकिशोर का कहना है कि बहू निहारिका कश्यप ने बेटे की जान अपने प्रेमी के कहने पर ली है। पांच जून को बहू फोन पर बातचीत कर रही थी। पौत्र रेयांश ने बेटे से कहा कि मम्मी अपने दोस्त से बात कर रही हैं। इस पर बेटे ने फोन छीनने की कोशिश की। रामकिशोर का आरोप है कि बहू जिससे बात कर रही थी, उसकी उन्होंने आवाज सुनी। उसने कहा था, ‘आज काम तमाम कर दो।’ इसके बाद ही बहू ने बेटे पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए थे।

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2017 में शुरू हुआ दोनों के बीच प्रेम प्रसंग

मनीष के पिता रामकिशोर गुप्ता ने बताया साल 2017 में निहारिका कश्यप परिवार के साथ काहूकोठी में रहती थी। वह एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। वहां मनीष का भी आना जाना था। इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम हो गया। अलग-अलग जाति का होने के चलते परिवार शादी के लिए राजी नहीं था। बेटे की जिद पर वह मान गए और 30 जून 2017 को दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। मनीष ने नयागंज में कपूर का अपना कारोबार शुरू कर दिया। दोनों के बीच सब ठीक चल रहा था। उनके छह साल का बेटा रेयांश भी है। पिता ने बताया कि दो साल पहले निहारिका की सोशल मीडिया पर एक युवक से दोस्ती हुई। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी। युवक कहां का है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। बातचीत की रिकार्डिंग से वह जम्मू या पश्चिमी यूपी का लग रहा है।

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चर्चा है कि उसका नाम अंग्रेज सिंह है। रामकिशोर ने बताया कि बहू ने जिस समय बेटे पर हमला किया वह नयागंज में अपने कारखाने में थे। मनीष की दादी और मां उसे अस्पताल ले गए। शनिवार को उन्होंने बहू के खिलाफ तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने रविवार देर रात मुकदमा दर्ज किया और सोमवार को निहारिका को गिरफ्तार कर लिया।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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