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UP Weather: पूर्वी यूपी में आंधी-बारिश का अलर्ट, 70 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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UP Weather: उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण का असर अब कमजोर पड़ने लगा है। वहीं, पश्चिमी विक्षोभ से पूर्वी यूपी के 26 जिलों में तेज आंधी और बारिश की संभावना है। इसे लेक कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

UP Weather: पूर्वी यूपी में आंधी-बारिश का अलर्ट, 70 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

UP Weather: उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण का असर अब कमजोर पड़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार, जाता हुआ पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश के पूर्वी हिस्सों की ओर केंद्रित हो गया है। इसके प्रभाव से पूर्वी यूपी के 26 जिलों में तेज आंधी और बारिश का दौर जारी रह सकता है। विभाग ने इन जिलों के लिए 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने और बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम साफ होने के साथ तापमान में बढ़ोतरी शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले तीन से चार दिनों में अधिकतम तापमान में करीब पांच डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। वहीं, शनिवार को प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इटावा का अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 5 डिग्री कम था। आगरा में अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.5 डिग्री कम रहा।

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बुंदेलखंड में गर्मी बरकरार

यूपी के ज्यादातर दक्षिणी जिलों में गर्मी का असर बरकरार रहा। उरई में 41.4 डिग्री, झांसी में 40.9 डिग्री, हमीरपुर में 40.2 डिग्री और वाराणसी (बीएचयू) में 40.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

इन जिलों में 70 किमी प्रति घंटे तक चल सकती हैं हवाएं

सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और आसपास के क्षेत्रों में तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई गई है।

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बिजली गिरने की भी चेतावनी

मौसम विभाग ने सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और आसपास के इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की आशंका भी जताई है। लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है।

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बरसात के बाद बढ़ी उमस

प्रदेश के कई जिलों में शनिवार को हुई बारिश के बाद मौसम में नमी बढ़ने से रविवार को लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। सुबह से ही तेज धूप और वातावरण में अधिक नमी के कारण लोगों का हाल बेहाल रहा। दिनभर उमस के चलते लोग पसीने से तरबतर रहे और घरों से बाहर निकलने वालों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी।

मौसम विभाग के अनुसार रविवार को अमेठी का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा। तापमान सामान्य से अधिक नहीं होने के बावजूद वातावरण में मौजूद नमी ने गर्मी का अहसास बढ़ा दिया। दोपहर के समय सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही अपेक्षाकृत कम दिखाई दी।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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