UP Rain: आज भी आंधी-बारिश के आसार, लखनऊ-कानपुर समेत 56 जिलों में अलर्ट

UP Rain: यूपी में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, गरज-चमक के साथ बारिश होने और बिजली गिरने की चेतावनी है।

UP Rain: यूपी में बेमौसम बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि का सिलसिला रविवार यानी आज भी जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, गरज-चमक के साथ बारिश होने और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। वहीं, शनिवार को आंधी-बारिश से पूरे प्रदेश में तापमान में गिरावट आई। जिससे लोगों को भीषण गर्मी और लू से राहत मिली। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 31 मई के बाद यह सिस्टम कमजोर पड़ने लगेगा और जून के पहले सप्ताह में तापमान फिर 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है।

यूपी के कई प्रमुख शहरों में शनिवार को तेज हवाओं और बारिश के कारण अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे नीचे गिर गया। इटावा में अधिकतम तापमान सामान्य से रिकॉर्ड 9.9 कम होकर 32.6 डिग्री पर पहुंच गया। बांदा व हमीरपुर जिलों में पारा सामान्य से 7.4 और 7.2 डिग्री नीचे गिरकर 36.2 और 35.2 डिग्री दर्ज हुआ। वहीं, झांसी व आगरा की बात करें तो यहां भी पारा सामान्य से 7.2 डिग्री कम होकर 36.9 और 35.2 डिग्री सेल्सियस रहा।

बहराइच में सबसे अधिक बारिश मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक शनिवार को सबसे अधिक बारिश बहराइच में हुई। जहां 18 मिमी दर्ज की गई। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में 12.2 मिमी, लखीमपुर खीरी में 5 मिमी और नजीबाबाद में 3 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई।

इस कारण हो रही बारिश वैज्ञानिकों के अनुसार मध्य पाकिस्तान के ऊपर सक्रिय चक्रवाती हवाओं का घेरा और आंध्र प्रदेश तट तक एक ट्रफ लाइन (द्रोणी) के कारण मौसम में यह बदलाव आया है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहुंच रही ठंडी व शुष्क हवाओं के टकराव से घने बादल बन रहे हैं, जिससे प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में गरज-चमक, तेज आंधी और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं।