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यूपी में प्रचंड धूप से 25 शहर तपे, प्रयागराज और बांदा में पारा 46 के पार

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, कानपुर
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यूपी में प्रचंड धूप से गर्मी चरम पर है। प्रयागराज और बांदा में पारा 46 के पार हो गया है। मौसम विभाग ने भीषण गर्मी को देखते हुए कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

यूपी में प्रचंड धूप से 25 शहर तपे, प्रयागराज और बांदा में पारा 46 के पार

UP Weather: प्रचंड धूप और गर्म हवाओं ने शुक्रवार को भी सूबे के 25 शहरों को झुलसाया। मध्य भारत में बने प्रति चक्रवात और शुष्क पश्चिमी हवाओं के कारण समूचा प्रदेश तप रहा है। राज्य के दो दर्जन प्रमुख शहरों में पारा 40 डिग्री या उससे ऊपर दर्ज किया गया। प्रयागराज 46.2 डिग्री और बांदा 46.4 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश में सबसे गर्म रहे। मौसम विभाग ने चार जिलों के लिए हीट वेव का रेड और 18 के लिए ऑरेन्ज अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग ने तीन दिनों के लिए बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी और प्रयागराज सहित कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य कई हिस्सों के लिए ऑरेंज और यलो अलर्ट प्रभावी रहेगा। राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.3 डिग्री अधिक यानी 28.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को नौ शहरों का तापमान 43 डिग्री से ज्यादा रहा। इनमें बांदा 46.4, प्रयागराज 46.2, झांसी 45.4, ओराई 45.4, आगरा 45.3, हमीरपुर 45.2, वाराणसी बीएचयू 44.5, कानपुर आईएएफ 44.2, चुर्क 43.8, अलीगढ़ 43.6, फुरसतगंज 43.5, अयोध्या 43. और हरदोई में 43.0 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं, मेरठ, सुलतानपुर, कानपुर शहर, गाजीपुर, मुरदाबाद, इटावा आदि शहरों में पारा 42 के ऊपर रहा।

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तापमान में आई दो से चार डिग्री की गिरावट

मौसम विभाग के अनुसार हवा के ऊपरी क्षोभमंडल में पुरवा ने जोर पकड़ लिया है। इससे हवा में नमी बढ़ गई, जिसके कारण प्रदेश के ज्यादातर शहरों के अधिकतम तापमान में दो से चार डिग्री तक की कमी महसूस हुई है। मौसम मुख्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि यह राहत 48 घंटे की है, इसके बाद फिर गर्म पछुआ जोर पकड़ेगी और तपिश का सिलसिला बढ़ेगा।

रेड अलर्ट

बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज एवं आसपास के क्षेत्र

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ऑरेंज अलर्ट

फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रवि दास नगर, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आस पास के क्षेत्र।

यलो अलर्ट

चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, कासगंज, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया एवं आस पास के क्षेत्र।

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यहां रात का तापमान ज्यादा रहने की चेतावनी

फतेहपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, जालौन, हमीरपुर एवं आस पास के क्षेत्र।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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