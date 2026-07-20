आज का मौसम, 20 जुलाई: यूपी में अगले 24 घंटे भारी बारिश के आसार, 50 से अधिक जिलों में ऑरेंज अलर्ट

आज का मौसम: यूपी में मौसम मेरहबान है। आज कई जिलों में झमाझम बारिश की संभावना है। इसे लेकर 50 से अधिक जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो अगले तीन दिनों तक ऐसे ही मौसम रहने की आसार हैं।

आज का मौसम: यूपी में बीते कुछ दिनों से मॉनसून के सक्रिय होने के कारण बीते 24 घंटों में कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। आज भी प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, आंचलिक मौसम केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक, लखनऊ में रविवार को सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे के बीच पांच मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

रिपोर्ट के अनुसार, रविवार दिन में लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा 65.4 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा, बहराइच में 23.2 मिलीमीटर, सुल्तानपुर में 20.4 मिलीमीटर, शाहजहांपुर में 19.6 मिलीमीटर, गाजीपुर में 15.4 मिलीमीटर, बस्ती में 12.2 मिलीमीटर, गोरखपुर में 8.9 मिलीमीटर, आजमगढ़ में 6.6 मिलीमीटर, हरदोई में 6.4 मिलीमीटर, उरई में 5.4 मिलीमीटर, बाराबंकी में 3.8 मिलीमीटर, फुरसतगंज में 3.2 मिलीमीटर और मुरादाबाद में तीन मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

अगले 24 घंटे झमाझम बारिश की संभावना मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार मॉनसूनी ट्रफ लाइन मौजूदा समय में मजबूत होकर अपनी सामान्य स्थिति के करीब श्रीगंगानगर, रोहतक, हरदोई, वाराणसी, रांची एवं सागर द्वीप होते हुए उत्तरी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तक बनी है। मौसम विभाग की मानें तो अगले 24 घंटे में भी प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में व्यापक पैमाने पर बारिश होगी और राज्य में अधिकतर जगहों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। राज्य में कुछ जगहों पर भारी बारिश और कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ स्थानों पर बिजली चमकने और तेज हवा के साथ आंधी आने की भी आशंका है। वैज्ञानिकों की मानें तो अगले तीन दिन 22 जुलाई तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है।

इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी सहारनपुर, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, कौशांबी, चित्रकूट, कौशांबी, प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, बाराबंकी, गोंडा, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, संतकबीरनगर, बस्ती, अंबेडकरनगर, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।