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UP Rain: यूपी में 50 से अधिक जिलों में झमाझम बारिश की संभावना, ऑरेंज अलर्ट जारी

By Pawan Kumar Sharma
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यूपी में बारिश का सिलसिला पिछले कुछ दिनों से जारी है। आज भी कई जिलों में जमकर मेघा बरसने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने 24 से अधिक जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

UP Rain: यूपी में 50 से अधिक जिलों में झमाझम बारिश की संभावना, ऑरेंज अलर्ट जारी

यूपी में मौसम मेहरबान है। शनिवार को पूर्वी यूपी के कई हिस्सों में बारिश हुई। गोरखपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, प्रयागराज, चंदौली और आसपास के जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। जबकि पश्चिमी यूपी में हल्की से मध्यम वर्षा हुई। वैज्ञानिकों की मानें तो रविवार को कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है।

मौसम विभाग की मानें तो गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, महराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल और बदायूं में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, शामली, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, कासगंज और आसपास के इलाके में यलो अलर्ट जारी है।

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गोरखपुर में सबसे अधिक बारिश

शनिवार को गोरखपुर में सबसे अधिक 141.6 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा बांसगांव में 98 मिमी, मिर्जापुर के चुनार में 80 मिमी, पलियाकलां (खीरी) में 70.4 मिमी, बीएचयू वाराणसी में 64 मिमी और सुल्तानपुर में 58 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। पश्चिमी में बारिश का प्रभाव अपेक्षाकृत कम रहा। बिजनौर के चांदपुर में 35 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जबकि बदायूं के दातागंज में 17 मिमी, झांसी में 15.2 मिमी, ललितपुर के महरौनी में 15 मिमी और जालौन के कालपी में 14 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई।

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सामान्य से कम हुई बारिश

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 18 जुलाई तक पूरे उत्तर प्रदेश में मॉनसून के दौरान 176.4 मिमी बारिश हुई है, जबकि सामान्य वर्षा 247.8 मिमी होती है। ऐसे में अब तक 29 प्रतिशत वर्षा की कमी बनी हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में शनिवार की अच्छी बारिश के कारण दैनिक बारिश सामान्य से 9 प्रतिशत अधिक दर्ज की गई, लेकिन पूरे मॉनसून सीजन में यहां अभी भी 40 प्रतिशत की कमी बनी हुई है। दूसरी ओर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शनिवार को सामान्य से 76 प्रतिशत कम बारिश हुई, हालांकि पूरे मॉनसून सीजन में यहां बारिश की कमी घटकर 8 प्रतिशत रह गई है।

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मॉनसूनी द्रोणिका की वजह से रुक-रुककर बारिश

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिलने और मॉनसूनी द्रोणिका के उत्तर प्रदेश के निकट बने रहने से पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक रुक-रुक कर मध्यम से भारी वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना है। इससे गंगा, यमुना, घाघरा, राप्ती, सरयू और अन्य प्रमुख नदियों के जलस्तर में धीरे-धीरे वृद्धि हो सकती है। प्रशासन ने नदी तटीय क्षेत्रों के लोगों को सतर्क रहने तथा मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन की आधिकारिक चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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