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UP Weather: यूपी में आंधी-बारिश का अलर्ट, वाराणसी समेत कई जिलों में 80 की रफ्तार से चलेगी हवाएं

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी के मौसम का मिजाज बदला हुआ है। अगले 24 घंटे प्रदेश के 30 जिलों में आंधी-बारिश, मेघगर्जन और वज्रपात की संभावना है। इसके अलावा नोएडा, गाजियाबाद, प्रयागराज और वाराणसी समेत 40 जिलों के लिए यलो अलर्ट भी जारी किया गया है।

UP Weather: यूपी में आंधी-बारिश का अलर्ट, वाराणसी समेत कई जिलों में 80 की रफ्तार से चलेगी हवाएं

UP Weather: यूपी के मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई जिलों में अलर्ट जारी है। अमौसी स्थित मौसम विभाग की मानें तो अगले 24 घंटे प्रदेश के 30 जिलों में आंधी-बारिश, मेघगर्जन और वज्रपात की संभावना है। इसके अलावा नोएडा, गाजियाबाद, प्रयागराज और वाराणसी समेत 40 जिलों के लिए यलो अलर्ट भी जारी किया गया है।

वैज्ञानिकों की मानें तो सबसे ज्यादा प्रभाव पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड के इलाकों में देखने को मिल सकता है। जहां हवाओं की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 80 किलोमीटर प्रति घंटे के तूफानी झोंकों में तब्दील हो सकती है। मौसम विभाग ने राज्य को तीन अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर आंधी की रफ्तार का आकलन किया है। एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, अलीगढ़, कासगंज, औरैया, मथुरा, हाथरस, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में सबसे भीषण अंधड़ की आशंका है। जहां हवा की रफ्तार 80 किलोमीटर तक की रफ्तार तक पहुंच सकती है।

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कानपुर-प्रयागराज में 70 किमी की रफ्तार से चलेगी हवा

इसके अलावा प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, कानपुर, कन्नौज, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, गाजीपुर, फर्रुखाबाद में 70 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने का पूर्वानुमान है। वहीं, राजधानी लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बरेली, गोरखपुर और बस्ती समेत प्रदेश के बाकी सभी जिलों की बात करें तो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है।

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गर्मी से मिली बड़ी राहत

यूपी में आंधी और बौछारों के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, अलीगढ़ में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से रिकॉर्ड 9.3 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरकर महज 30.4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं, बरेली में पारा सामान्य से 8.7 डिग्री और आगरा में 8.1 डिग्री लुढ़क गया। मेरठ में दिन का तापमान सामान्य से 6.2 डिग्री कम (31.2 डिग्री) रहा। हालांकि, इस राहत के बीच बुंदेलखंड का जालौन 40.8 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य का सबसे गर्म इलाका रिकॉर्ड किया गया।

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आज इन जिलों में यलो अलर्ट

गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, भदोही, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र और आसपास के जिलों में यलो अलर्ट जारी है। यानी इन जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात के साथ झोंकेदार हवा चलने की संभावना है। इसके अलावा 14 से 18 जून तक पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में बारिश/गरज-चमक के साथ बौछारे पड़ने की संभावना है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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