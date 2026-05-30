UP Rain: लखनऊ-बांदा समेत 45 से अधिक जिलों में अलर्ट, आंधी-बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी

यूपी में गुरुवार देर रात से शुक्रवार तक झमाझम बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो अगले 3 दिन तक ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है। इसके अलावा, लखनऊ, कानपुर समेत 45 से अधिक जिलों में आंधी-बारिश होने की संभावना है।

UP Rain: यूपी में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शुक्रवार को कई जिलों में झमाझम बदरा बरसे। वहीं हवाओं के झोंके ने गर्मी को काफी हद तक ठंडा कर दिया। गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो हुई। कानपुर में मात्र 7 मिमी बारिश से 7 डिग्री तापमान गिर गया। जिससे 13 दिनों बाद हीट वेव पर ब्रेक लग गया। मौसम विभाग की मानें तो 3 जून तक राहत की संभावना है। इसके अलावा शनिवार और रविवार को भी आंधी-पानी की संभावना बनी रहेगी।

कानपुर में शुक्रवार को तेज धूप के बाद शाम को मौसम फिर बदल गया। 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने लगीं। इसके बाद बारिश देर रात तक जारी रही। वहीं, पूर्वांचल के कई जिलों में सुबह तड़के ही आंधी-बारिश होने लगी। प्रदेश में 16 मई से हीट वेव का दौर शुरू हुआ था। गुरुवार-शुक्रवार को पश्चिमी विक्षोभ के जबरदस्त झोंके ने प्रदेश के जिलों को ठंडा कर दिया। दिन ही नहीं रात का तापमान भी काफी गिर गया। मध्य रात्रि के नजदीक मौसम ने करवट ली और सुबह तक यह सिलसिला जारी रहा। शुक्रवार शाम को भी कई जिलों में मौसम बिगड़ा। देर रात की संभावना अभी भी बनी हुई है।

लखनऊ स्थित मौसम विभाग की मानें तो बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, संतकबीरनगर, देवरिया, गोरखपुर, संत रविदास नगर, बस्ती, कुशीनगर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर के आसपास मेघगर्जन के साथ बारिश की संभावना है। इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

इन जिलों में यलो अलर्ट प्रतापगढ़, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकरनगर, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज और एटा में मेघगर्जन/वज्रपात के साझ झोंकेदार हवा (गति 40 से बढ़कर 60 किमी/घंटा) चलने की संभावना है। इसके अलावा बांदा, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, हमीरपुर, झांसी और ललितपुर में भारी बारिश होने की संभावना है।