UP Rain: लखनऊ-बांदा समेत 45 से अधिक जिलों में अलर्ट, आंधी-बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी
यूपी में गुरुवार देर रात से शुक्रवार तक झमाझम बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो अगले 3 दिन तक ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है। इसके अलावा, लखनऊ, कानपुर समेत 45 से अधिक जिलों में आंधी-बारिश होने की संभावना है।
UP Rain: यूपी में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शुक्रवार को कई जिलों में झमाझम बदरा बरसे। वहीं हवाओं के झोंके ने गर्मी को काफी हद तक ठंडा कर दिया। गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो हुई। कानपुर में मात्र 7 मिमी बारिश से 7 डिग्री तापमान गिर गया। जिससे 13 दिनों बाद हीट वेव पर ब्रेक लग गया। मौसम विभाग की मानें तो 3 जून तक राहत की संभावना है। इसके अलावा शनिवार और रविवार को भी आंधी-पानी की संभावना बनी रहेगी।
कानपुर में शुक्रवार को तेज धूप के बाद शाम को मौसम फिर बदल गया। 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने लगीं। इसके बाद बारिश देर रात तक जारी रही। वहीं, पूर्वांचल के कई जिलों में सुबह तड़के ही आंधी-बारिश होने लगी। प्रदेश में 16 मई से हीट वेव का दौर शुरू हुआ था। गुरुवार-शुक्रवार को पश्चिमी विक्षोभ के जबरदस्त झोंके ने प्रदेश के जिलों को ठंडा कर दिया। दिन ही नहीं रात का तापमान भी काफी गिर गया। मध्य रात्रि के नजदीक मौसम ने करवट ली और सुबह तक यह सिलसिला जारी रहा। शुक्रवार शाम को भी कई जिलों में मौसम बिगड़ा। देर रात की संभावना अभी भी बनी हुई है।
लखनऊ स्थित मौसम विभाग की मानें तो बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, संतकबीरनगर, देवरिया, गोरखपुर, संत रविदास नगर, बस्ती, कुशीनगर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर के आसपास मेघगर्जन के साथ बारिश की संभावना है। इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
इन जिलों में यलो अलर्ट
प्रतापगढ़, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकरनगर, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज और एटा में मेघगर्जन/वज्रपात के साझ झोंकेदार हवा (गति 40 से बढ़कर 60 किमी/घंटा) चलने की संभावना है। इसके अलावा बांदा, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, हमीरपुर, झांसी और ललितपुर में भारी बारिश होने की संभावना है।
धीरे-धीरे बढ़ेगा तापमान
चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञान विभाग के कृषि मौसम तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा का कहना है कि अगले 48 घंटों में आंधी-पानी की संभावनाएं बनी रहेंगी। इससे तापमान में गिरावट होगी। इसके साथ ही 2 से 3 जून के बाद मौसम सामान्य होगा। धीरे-धीरे तापमान में वृद्धि दर्ज होगी।
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लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें