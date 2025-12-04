आइना दिखाता हूं तो ये लोग झेल नहीं पाते...संसद में टोकने पर भड़के सपा सांसद, भाजपा साधा निशाना
शीतकालीन सत्र के चौथे दिन घोसी लोकसभा सीट से सांसद राजीव राय ने पान-मसाला पर लगाए गए सेस को लेकर अपनी बात रखी। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं और कप सिरफ तस्करी का मुद्दा भी उठाया। बुधवार को लोकसभा में पास हुए सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल को लेकर सांसद ने का, मैं पान-मसाला, गुटखा के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन संसद में लाए बिल से करोड़ों परिवारों पर कहीं इसका असर न पड़े। सांसद ने कहा, सेस समस्या का समाधान नहीं है। सपा सांसद राय ने संसद में स्वास्थ्य व्यवस्था की प्रणाली पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, तीन लाख 70 हजार करोड़ रुपये सेस अभी केंद्र के पास है। जिसमें से 37 हजार करोड़ रुपया स्वास्थ्य के लिए केंद्र सरकार ने अभी तक ट्रांसफर नहीं किया है। उन्होंने कहा, गुटखा पर कई जगहों पर बैन है, लेकिन हमारे यूपी-बिहार में चल रहा है।
गुटखा, पान-मसाला बनाने वाली कंपनियों से कई परिवार जुड़े है, जिससे उनका रोजगार चलता है। इस बिल के पास होने से परिवारों पर संकट आ सकता है। आयुष्मान कार्ड को लेकर चर्चा करते हुए सांसद ने एक शेर भी पढ़ा। उन्होंने कहा, जाने क्यों जो बड़े अहम होते हैं वह बड़ी बेरहम होते हैं। उन्होंने कहा, आयुष्मान कार्ड को लेकर कई बार बोल चुका हूं। जिस परिवार में छह सदस्य हैं केवल उनका ही कार्ड बनता है, लेकिन छह से कम सदस्यों की संख्या वाले लोग आज भी आयुष्मान कार्ड के लिए भटक रहे हैं। उस पर सरकार ध्यान नहीं देती। कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उनके इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरे जिले तो दूर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में भी स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। वाराणसी के बीएचयू के सामने कैंसर के मरीज पड़े होंगे। उन्होंने कहा, कैंसर के चलते मैं अपने पिता को खोया है। पिता को गले का कैंसर हो गया था। कैंसर के इलाज के लिए विदेशों से भी इंजेक्शन मंगवाने पड़े थे। स्वास्थ्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए सांसद ने कहा, केंद्र ने आज तक स्वासथ्य सुरक्षा का पैसा नहीं दिया, बाकी की चिंता ही कौन करेगा।
केस दर्ज करवाने के लिए महीनों भटकती रही महिला
स्वास्थ्य प्रणाली पर संसद में बोले रहे सांसद राजीव राय ने कप सिरफ तस्करी का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, अभी हाल ही में कप सिरफ तस्करी का मामला उजागर हुआ है। कप सिरफ की तस्करी करने वाले लोगों का सरकार से संरक्षण प्राप्त है। इस कारण उन पर आज तक शिकंजा नहीं कसा गया। उन्होंने कहा, कप सिरफ पिलाकर बच्चों को मार दिया गया। एक महिला केस दर्ज कराने के लिए महीनों चक्कर काटती रही, लेकिन उसका केस दर्ज नहीं हुआ। कप सिरफ के चलते चार-पांच महिलाओं की मौत हो चुकी है। जब मैंने इसको लेकर आवाज उठाई तो छापे मारे जाने लगे। लाइसेंस आप लोग देते हैं। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य माफिया को तोड़ने की जरूरत है। सेस को जो पैसा दिया गया था, प्रारंभिक शिक्षा में था, वो अभी तक नहीं दिया गया। लगातार बोल रहे सांसद को जब बैठने के लिए कहा गया तो राजीव राय भटक गए। उन्होने कहा, केवल भाजपा के लोग ही बोलेंगे क्या? संसद में बोलने के लिए क्या उन्हें ही लाइसेंस मिला है। उन्होंने कहा, मैं संसद में जब आइना दिखाता हूं तो ये लो झेल नहीं पाते हैं। इसके सांसद ने अपनी बात को जारी रखा। उन्होंने कहा, आंतरिक सुरक्षा को जोड़ना भी एक बीमारी है। सेस के पैसे से ठीक नहीं होगा। खराब प्रोडक्ट हो जाए तो उसको सेस देना होगा। सेसे के पैसे को आंतिरक सुरक्षा के जोड़ने के खिलाफ हूं। उन्होंने आरोप लगाया, टैक्स का पैसा लेकर केंद्र अपने पास रख लेती है, लेकिन राज्यों को नहीं देती। आंतिरक सुरक्षा के नाम पर अगर सेस लिया है तो उसे देना चाहिए।