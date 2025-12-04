Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsaaina dikhata hoon to ye log jhel nahi pate SP MP from Ghosi Rajiv Rai got angry after being interrupted in Parliament
आइना दिखाता हूं तो ये लोग झेल नहीं पाते...संसद में टोकने पर भड़के सपा सांसद, भाजपा साधा निशाना

आइना दिखाता हूं तो ये लोग झेल नहीं पाते...संसद में टोकने पर भड़के सपा सांसद, भाजपा साधा निशाना

संक्षेप:

घोसी से सपा सांसद ने कहा, आयुष्मान कार्ड को लेकर कई बार बोल चुका हूं। जिस परिवार में छह सदस्य हैं केवल उनका ही कार्ड बनता है, लेकिन छह से कम सदस्यों की संख्या वाले लोग आज भी आयुष्मान कार्ड के लिए भटक रहे हैं।

Thu, 4 Dec 2025 05:16 PMDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

शीतकालीन सत्र के चौथे दिन घोसी लोकसभा सीट से सांसद राजीव राय ने पान-मसाला पर लगाए गए सेस को लेकर अपनी बात रखी। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं और कप सिरफ तस्करी का मुद्दा भी उठाया। बुधवार को लोकसभा में पास हुए सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल को लेकर सांसद ने का, मैं पान-मसाला, गुटखा के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन संसद में लाए बिल से करोड़ों परिवारों पर कहीं इसका असर न पड़े। सांसद ने कहा, सेस समस्या का समाधान नहीं है। सपा सांसद राय ने संसद में स्वास्थ्य व्यवस्था की प्रणाली पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, तीन लाख 70 हजार करोड़ रुपये सेस अभी केंद्र के पास है। जिसमें से 37 हजार करोड़ रुपया स्वास्थ्य के लिए केंद्र सरकार ने अभी तक ट्रांसफर नहीं किया है। उन्होंने कहा, गुटखा पर कई जगहों पर बैन है, लेकिन हमारे यूपी-बिहार में चल रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गुटखा, पान-मसाला बनाने वाली कंपनियों से कई परिवार जुड़े है, जिससे उनका रोजगार चलता है। इस बिल के पास होने से परिवारों पर संकट आ सकता है। आयुष्मान कार्ड को लेकर चर्चा करते हुए सांसद ने एक शेर भी पढ़ा। उन्होंने कहा, जाने क्यों जो बड़े अहम होते हैं वह बड़ी बेरहम होते हैं। उन्होंने कहा, आयुष्मान कार्ड को लेकर कई बार बोल चुका हूं। जिस परिवार में छह सदस्य हैं केवल उनका ही कार्ड बनता है, लेकिन छह से कम सदस्यों की संख्या वाले लोग आज भी आयुष्मान कार्ड के लिए भटक रहे हैं। उस पर सरकार ध्यान नहीं देती। कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उनके इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरे जिले तो दूर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में भी स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। वाराणसी के बीएचयू के सामने कैंसर के मरीज पड़े होंगे। उन्होंने कहा, कैंसर के चलते मैं अपने पिता को खोया है। पिता को गले का कैंसर हो गया था। कैंसर के इलाज के लिए विदेशों से भी इंजेक्शन मंगवाने पड़े थे। स्वास्थ्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए सांसद ने कहा, केंद्र ने आज तक स्वासथ्य सुरक्षा का पैसा नहीं दिया, बाकी की चिंता ही कौन करेगा।

केस दर्ज करवाने के लिए महीनों भटकती रही महिला

स्वास्थ्य प्रणाली पर संसद में बोले रहे सांसद राजीव राय ने कप सिरफ तस्करी का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, अभी हाल ही में कप सिरफ तस्करी का मामला उजागर हुआ है। कप सिरफ की तस्करी करने वाले लोगों का सरकार से संरक्षण प्राप्त है। इस कारण उन पर आज तक शिकंजा नहीं कसा गया। उन्होंने कहा, कप सिरफ पिलाकर बच्चों को मार दिया गया। एक महिला केस दर्ज कराने के लिए महीनों चक्कर काटती रही, लेकिन उसका केस दर्ज नहीं हुआ। कप सिरफ के चलते चार-पांच महिलाओं की मौत हो चुकी है। जब मैंने इसको लेकर आवाज उठाई तो छापे मारे जाने लगे। लाइसेंस आप लोग देते हैं। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य माफिया को तोड़ने की जरूरत है। सेस को जो पैसा दिया गया था, प्रारंभिक शिक्षा में था, वो अभी तक नहीं दिया गया। लगातार बोल रहे सांसद को जब बैठने के लिए कहा गया तो राजीव राय भटक गए। उन्होने कहा, केवल भाजपा के लोग ही बोलेंगे क्या? संसद में बोलने के लिए क्या उन्हें ही लाइसेंस मिला है। उन्होंने कहा, मैं संसद में जब आइना दिखाता हूं तो ये लो झेल नहीं पाते हैं। इसके सांसद ने अपनी बात को जारी रखा। उन्होंने कहा, आंतरिक सुरक्षा को जोड़ना भी एक बीमारी है। सेस के पैसे से ठीक नहीं होगा। खराब प्रोडक्ट हो जाए तो उसको सेस देना होगा। सेसे के पैसे को आंतिरक सुरक्षा के जोड़ने के खिलाफ हूं। उन्होंने आरोप लगाया, टैक्स का पैसा लेकर केंद्र अपने पास रख लेती है, लेकिन राज्यों को नहीं देती। आंतिरक सुरक्षा के नाम पर अगर सेस लिया है तो उसे देना चाहिए।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Parliament Winter Session Up Latest News Samajwadi Party
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |