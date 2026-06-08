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आधी रात बहू के कमरे में था प्रेमी, ससुर ने जुटा ली भीड़, पत्नी की जिद के आगे पति भी हुआ लाचार

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, पिंडरा (वाराणसी)
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यूपी के वाराणसी में पति-पत्नी और वो का ऐसा मामला सामने आया है जिसने हैरान कर दिया है। शादी के सात साल बाद भी एक विवाहिता का संबंध अपने प्रेमी से बना रहा। इसका खुलासा शनिवार की तब हुआ जब ससुर  ने बहू के कमरे से खटर-पटर की आवाज सुनी।

आधी रात बहू के कमरे में था प्रेमी, ससुर ने जुटा ली भीड़, पत्नी की जिद के आगे पति भी हुआ लाचार

उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से पारिवारिक रिश्तों को तार-तार करने वाला एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां आधी रात को एक ससुर ने बेटे की गैरमौजूदगी में अपनी बहू के कमरे से खटरपटर और फुंसफुसाहट की आवाज सुनी तो चौंक गया। ससुर ने आसपास के लोगों को जुटा लिया। स्थानीय पुलिस भी बुला ली गई। बहू का कमरा खुला तो अंदर से उसका प्रेमी भी निकला। पुलिस दोनों को थाने ले आई। बाहर नौकरी कर रहे विवाहिता के पति को भी बुलाया गया। थाने में ही हाई-वोल्टेज ड्रामा तब शुरू हुआ जब विवाहिता प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ गई। पहले से दो बच्चों की मां का इस तरह अड़ना सभी को हैरान कर गया। पत्नी की जिद के आगे पति भी बेबस और लाचार हो गया।

मामला शनिवार की देर रात का है। विवाहिता के ससुर ने बहू के कमरे से आवाजें सुनकर अनजान युवक की मौजूदगी भांप ली। ससुर ने बिना देर किए आसपास के लोगों को जुटा लिया। ससुर के शोर मचाने पर आस-पास के ग्रामीण भारी संख्या में वहां जुट गए। बहू का कमरा खुला तो प्रेमी भी निकला। ग्रामीणों ने प्रेमी को पकड़ लिया और पुलिस को खबर दे दी। मौके पर पहुंची फूलपुर थाना पुलिस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए युवक और विवाहिता दोनों को थाने ले आई। विवाहिता के मायके वाले भी बुला लिए गए।

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कोलकाता से भागा आया पति

घटना की जानकारी मिलते ही बाहर नौकरी करने वाला विवाहिता का पति भी आनन-फानन में गांव और फिर सीधे थाने पहुंच गया। रविवार को दिनभर फूलपुर थाने में दोनों पक्षों और गणमान्य लोगों के बीच घंटों पंचायत चली। लेकिन मामले में नया मोड़ तब आया जब विवाहिता ने पुलिस और अपने ससुराल वालों के सामने दो टूक कह दिया कि वह अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है। महिला ने दावा किया कि शादी से पहले से ही उसका उस युवक के साथ प्रेम संबंध था और वे दोनों एक मंदिर में शादी भी कर चुके हैं।

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दो बच्चों की मां की जिद, लाचार पति ने उठाया यह कदम

परिजनों के मुताबिक, महिला की शादी साल 2019 में हुई थी और उसके एक बेटा व एक बेटी भी हैं। जब महिला किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं हुई तो लाचार पति ने लिखित रूप से पुलिस को पत्र सौंपते हुए कहा कि यदि उसकी पत्नी अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ जाना चाहती है तो उसे अब कोई आपत्ति नहीं है। पति ने सिर्फ अपने दोनों बच्चों को अपने पास रखने की इच्छा जताई।

दूसरी तरफ, मायके पक्ष ने एक और चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि जिस युवक के साथ जाने की जिद पर विवाहिता अड़ी है, वह युवक भी पहले से शादीशुदा है और दो बच्चों का पिता है। दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। फूलपुर थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि सभी पक्षों से बातचीत की जा रही है और युवक के घरवालों को भी बुलाया गया है। यदि आपसी सहमति से रास्ता नहीं निकलता है, तो विधिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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