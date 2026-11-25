आगरा के 10 रजिस्ट्री दफ्तरों में दिन भर अफरातफरी रही। तहसील सदर के पांच रजिस्ट्री दफ्तरों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। एआईजी निबंधन ने बताया कि शाम पौने पांच बजे तहसील सदर के रजिस्ट्री कार्यालय में सर्वर चला तो सब रजिस्ट्रार प्रथम और चतुर्थ कार्यालय में सात बैनामे हुए।

आगरा, वरिष्ठ संवाददाता। आधार सत्यापन की साइट ठप होने से आगरा के रजिस्ट्री दफ्तरों में काम रुक गया। बैनामे जहां के तहां अटक गए। दूरदराज से आए लोग घंटों इंतजार के बाद मायूस होकर लौट गए। बैनामे न होने से निबंधन विभाग का दो करोड़ से अधिक का राजस्व भी नहीं आया। 800 से अधिक बैनामे अटक गए। बताया जा रहा है कि यह तकनीकी समस्या पूरे प्रदेश में आई। बैंकों में केवाईसी प्रक्रिया के चलते लोड बढ़ गया था।

इस स्थिति के चलते आगरा के 10 रजिस्ट्री (निबंधन) दफ्तरों में दिन भर अफरातफरी रही। तहसील सदर के पांच रजिस्ट्री दफ्तरों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। बैनामा न होने से तहसील सदर के पांच कार्यालयों के अलावा बाह, फतेहाबाद, किरावली, खेरागढ़ और एत्मादपुर के उप निबंधक कार्यालयों से बड़ी संख्या में लोग वापस लौटे। उनका आरोप है कि हर हफ्ते सर्वर की दिक्कत रहती है। वहीं एआईजी निबंधन ने बताया कि शाम पौने पांच बजे तहसील सदर के रजिस्ट्री कार्यालय में सर्वर चला तो सब रजिस्ट्रार प्रथम और चतुर्थ कार्यालय में सात बैनामे हुए। इसमें प्रथम में तीन और चतुर्थ में चार लेखपत्र पंजीकृत हुए।

रात में भी नहीं चला सर्वर उप निबंधक द्वितीय का कार्यालय दोपहर एक बजे से रात आठ बजे तक खुलता है। इस कार्यालय में भी बड़ी संख्या में बैनामे होते हैं। सर्वर न चलने से शाम करीब छह बजे के बीच सिकंदरा, ताजगंज, धूलियागंज, जीवनी मंडी से बैनामा कराने पहुंचे लोग वापस लौट गए।

खेरागढ़ से आया दिव्यांग पूरे दिन करता रहा इंतजार नगीना निवासी खेरागढ़ अपने दिव्यांग पति के साथ मौजा पथौली में प्लॉट की रजिस्ट्री कराने तहसील सदर आई थी। पति-पत्नी पूरे दिन सर्वर चलने का इंतजार करते रहे। मगर उनकी रजिस्ट्री सर्वर न चलने से नहीं हो सकी। उनके साथ दो बच्चे भी पूरे दिन परेशान रहे। वहीं बोदला की रहने वाली शबीना का कहना है कि आए दिन सर्वर में दिक्कत रहती है। प्रशासन को इस समस्या का निराकरण करना चाहिए। मिढ़ाकुर के रहने वाले रमेश ने बताया कि वह भी खेत का बैनामा कराने आए थे। वह भी मायूस होकर लौट रहे हैं।

800 बैनामे और तीन करोड़ राजस्व अटका जिले के रजिस्ट्री दफ्तरों में प्रतिदिन करीब 700 से 800 बैनामे होते हैं और दो से तीन करोड़ का राजस्व प्राप्त होता है। बुधवार को सर्वर ठप से विभाग को काफी नुकसान हुआ है।

एआईजी से मिले अधिवक्ता जताया आक्रोश तहसील बार एसोसिएशन सदर के महासचिव अरविंद कुमार दुबे के नेतृत्व में अधिवक्ता और दस्तावेज लेखकों का प्रतिनिधिमंडल एआईजी निबंधन से मिला। अधिवक्ताओं ने आए दिन होने वाली सर्वर की दिक्कत को उठाया और लोगों की परेशानी से अवगत कराया। आक्रोश जताया कि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अधिवक्ता हड़ताल पर जा सकते हैं। प्रतिनिधिमंडल में अधिवक्ता विमल तिवारी, अरविंद वर्मा, विष्णु गौड़, आशू यादव आदि थे।