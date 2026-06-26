आधार कार्ड सिर्फ पहचान और पता का कागज, उससे मां-बाप, पति-पत्नी वाला रिश्ता नहीं मानेगी सरकार

यूपी में रजिस्ट्री नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अब आधार कार्ड केवल पहचान और पते का प्रमाण माना जाएगा, पारिवारिक रिश्तों का नहीं। माता-पिता, पति-पत्नी या अन्य संबंध साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, उत्तराधिकारी अभिलेख समेत अन्य वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

आधार कार्ड को सिर्फ पहचान और पते का दस्तावेज माना जाएगा। उस पर दर्ज माता-पिता, पति-पत्नी या अन्य पारिवारिक संबंधों की जानकारी रिश्तों का प्रमाण नहीं माना जाएगा। दरअसल यूपी में संपत्तियों की खरीद-बिक्री और रजिस्ट्री की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब रजिस्ट्री कार्यालयों में आधार कार्ड को केवल पहचान और पते के प्रमाण के रूप में ही स्वीकार किया जाएगा। आधार पर लिखी माता-पिता, पति-पत्नी या अन्य पारिवारिक संबंधों की जानकारी को कानूनी रूप से रिश्ते का प्रमाण नहीं माना जाएगा। इस संबंध में महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा ने सभी रजिस्ट्री कार्यालयों के लिए नया आदेश जारी कर दिया है।

पारिवारिक संबंधों के सत्यापन के लिए दिखाने होंगे ये दस्तावेज आदेश के अनुसार, जहां भी किसी आवेदन, योजना और विलेख में पारिवारिक संबंध का सत्यापन आवश्यक होगा, वहां आवेदकों को वैध सरकारी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। रिश्ते की पुष्टि के लिए जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, उत्तराधिकारी संबंधी अभिलेख या सरकार द्वारा मान्य अन्य दस्तावेज ही स्वीकार किए जाएंगे। अब तक कई मामलों में संपत्ति की रजिस्ट्री के दौरान लोग आधार कार्ड पर दर्ज पारिवारिक जानकारी के आधार पर रिश्तों का सत्यापन करवा लेते थे। खासतौर पर विरासत, उत्तराधिकार या पारिवारिक संपत्ति के हस्तांतरण के मामलों में आधार कार्ड का उपयोग किया जाता था। हालांकि, अब इस व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है।

आधार कार्ड सिर्फ पहचान और पते का दस्तावेज महानिरीक्षक निबंधन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि आधार कार्ड केवल किसी व्यक्ति की पहचान और पते का प्रमाण है, न कि पारिवारिक संबंधों का। इसी स्पष्टीकरण के आधार पर यह निर्णय लिया गया है।