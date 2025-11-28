अब आधार कार्ड और अपार आईडी अनिवार्य, इस मामले में नहीं चलेगी स्कूलों की मनमानी

संक्षेप: इस साल आरटीई प्रवेश प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन निगरानी में लाया जाएगा। आवेदन से लेकर प्रवेश तक हर चरण पर बच्चों की संख्या, प्रवेश के प्रयास और असफलता के कारण दर्ज किए जाएंगे। किसी भी निजी स्कूल द्वारा आरटीई बच्चों को लेने से इनकार करने पर विभाग कार्रवाई करेगा।

Aadhaar and Apaar ID mandatory : निःशुल्क शिक्षा यानी आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में गरीब परिवारों के बच्चों को दाखिला दिलाने की प्रक्रिया इस वर्ष और सख्त हो गई है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब अभिभावक और बच्चे दोनों के आधार कार्ड अनिवार्य होंगे। इसके साथ ही एक बड़ा परिवर्तन यह भी है कि पहले से आरटीई में चयनित और अध्ययनरत बच्चों के लिए अपार आईडी का जनरेट होना जरूरी किया गया है। अपार आईडी न होने पर उन्हें फीस प्रतिपूर्ति और वित्तीय सहायता का लाभ नहीं मिलेगा। पहले आधार कार्ड की अनिवार्यता लागू नहीं थी।

जिला समन्वयक वीरू प्रजापति ने बताया कि इस वर्ष आरटीई प्रवेश प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन निगरानी में लाया जाएगा। आवेदन से लेकर प्रवेश तक प्रत्येक चरण पर बच्चों की संख्या, प्रवेश के प्रयास और असफलता के कारण दर्ज किए जाएंगे। किसी भी निजी स्कूल द्वारा आरटीई बच्चों को लेने से इनकार करने पर विभाग कार्रवाई करेगा।

आवेदन केवल अधिकृत पोर्टल www.rte25.upsdc.gov.in पर किए जा सकेंगे। आरटीई में चयनित बच्चों का आधार सत्यापन और विवरण विद्यालय को पोर्टल पर दर्ज कराना होगा। इसी आधार पर बच्चे का अपार आईडी बनेगा। यह आईडी न बनने पर संबंधित विद्यालय को प्रतिपूर्ति नहीं मिलेगी। निजी विद्यालयों में पढ़ रहे प्रत्येक अनुमन्य बच्चे को हर महीने 450 रुपये फीस प्रतिपूर्ति दी जाएगी। यदि आवेदन में त्रुटि पाई जाती है तो अभिभावकों को ब्लॉक स्तर की हेल्प डेस्क में बुलाकर सुधार कराया जाएगा। छूटे हुए बच्चों के लिए विशेष चरण चलाया जाएगा।