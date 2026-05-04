अमेठी में खेत गई युवती के साथ गैंगरेप, विरोध पर दरिंदों ने मारा-पीटा भी, अरेस्ट
उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में शर्मनाक घटना सामने आई है। खेत की ओर गई 25 वर्षीय युवती से दो आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। विरोध पर आरोपियों ने मारापीटा भी।
UP News: उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां युवती के साथ दरिंदगी का मामला प्रकाश में आया है। बीते शनिवार की देर शाम शौच के लिए खेत की ओर गई 25 वर्षीय युवती से दो आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट कर उसके दोनों भाइयों को मरवा देने की धमकी दी। सोमवार को पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध सामूहिक दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्जकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। विधिक कार्रवाई के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। जबकि पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है।
कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने सोमवार को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि बीते शनिवार की देर शाम वह शौच के लिए खेत की ओर गई थी। जहां पर पहले से मौजूद शिव पुत्र शिवरतन और प्रदीप पुत्र हुबलाल ने उसे अकेला पाकर दबोच लिया। दोनों आरोपियों ने बारी-बारी दुष्कर्म किया। जब उसने विरोध किया तो दोनों आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और किसी से बताने पर उसके दोनों भाइयों को जान से मरवा देने की धमकी दी। घटना के बाद युवती किसी तरह घर पहुंची और आरोपियों की धमकी के डर से परिजनों से नहीं बताया। रविवार की शाम पीड़िता ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। जिसके बाद परिजनों के साथ कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध केस दर्जकर उनकी तलाश शुरू की।
दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया
एसएचओ अरुण कुमार मिश्र ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना पर भागने का प्रयास कर रहे दोनों आरोपियों शिव और प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया गया। विधिक कार्रवाई के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें