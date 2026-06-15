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कलीग की शादीशुदा बहन से मिलने उसकी ससुराल पहुंच गए युवक की मौत, 5 पर मर्डर केस

Ajay Singh संवाददाता, बुलंदशहर
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युवक के परिवारवालों का आरोप है कि महिला ने फोन कर उसे बुलाया था। बाद में महिला ने ही युवक के परिजनों को फोन कर अवधेश के साथ मारपीट किए जाने की जानकारी दी। उसकी सूचना पर परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसकी मौत हो गई।

कलीग की शादीशुदा बहन से मिलने उसकी ससुराल पहुंच गए युवक की मौत, 5 पर मर्डर केस

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के बीबीनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मारा गया युवक महिला के भाई के साथ काम करता था। परिजनों ने प्रेम प्रसंग के चलते हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पांच नामजद समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार गांव रिशालू थाना छतारी निवासी कृष्ण ने बताया कि उसका भाई अवधेश 14 जून को गांव रिशालू से निकला था। आरोप है कि बीबीनगर के एक गांव निवासी महिला ने फोन कर उसे बुलाया था। बाद में महिला ने ही युवक के परिजनों को फोन कर अवधेश के साथ मारपीट किए जाने की जानकारी दी। महिला की सूचना पर परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसकी मौत हो गई।

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युवक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि महिला के परिजनों व अन्य लोगों ने अवधेश को अपने घर पर रोक लिया और मारपीट की। आरोप है कि युवक को बिजली करंट लगाते हुए गंभीर रूप से पीटकर उसे कोई जहरीला पदार्थ भी खिलाया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाने पर उपचार के दौरान अवधेश की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के भाई ने थाना बीबीनगर में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।

महिला के भाई के साथ काम करता था मृतक अवधेश

थाना प्रभारी राहुल चौधरी के अनुसार मृतक अवधेश महिला के भाई के साथ नोएडा के सूरजपुर क्षेत्र में साझेदारी में खोमचा लगाता था। जिस वजह से महिला वहां आती रहती थी। इसी दौरान अवधेश और उसके बीच नजदीकियां बढ़ गई थीं। बताया गया है कि महिला नरसेना थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी थी। करीब दो माह पूर्व उसकी शादी बीबीनगर क्षेत्र के गांव में हुई थी। आरोप है कि अवधेश अपनी प्रेमिका से मिलने उसकी ससुराल पहुंचा था।

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इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज

पुलिस ने शिकायत के आधार पर मंजू, कृष्ण, जीतू, गुलशन और रेखा सहित अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी राहुल चौधरी ने बताया कि युवक की मौत के कारणों और लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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