रेस्टोरेंट में खाना खाने गए युवक की गोली मारकर हत्या, विदेश से कमाकर दो दिन पहले ही लौटा था घर

पप्पू यादव दो दिन पहले ही विदेश से कमाकर लौटे थे। रविवार रात वह बैतालपुर के रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। उसी दौरान तीन युवक वहां पहुंचे और पुरानी रंजिश को लेकर विवाद शुरू हो गया। कहासुनी के बीच एक युवक ने असलहे से फायर कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद बाइक से फरार हो गए।

UP News: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के गौरी बाजार क्षेत्र के बैतालपुर स्थित एक रेस्टोरेंट में रविवार देर रात खाना खाने गए एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक विदेश से कमाकर दो दिन पहले ही अपने घर लौटा था। हत्या की सूचना मिलने पर देवरिया के नए पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर सबूत इकट्ठा किए हैं। पुलिस हत्यारोपियों की तलाश में जुटी हुई है।

मिली जानकारी के अनुसार देवरिया के गौरीबाजार थाना क्षेत्र के सोपरी गांव निवासी पप्पू यादव (उम्र 37 वर्ष) पुत्र धारी यादव दो दिन पहले विदेश से कमाकर लौटे थे। रविवार रात वह बैतालपुर के रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। बताया जाता है उसी दौरान तीन युवक वहां पहुंचे और पुरानी रंजिश को लेकर विवाद शुरू हो गया। कहासुनी के बीच एक युवक ने असलहे से फायर कर दिया, जिससे पप्पू यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद बाइक से फरार हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायल पप्पू यादव को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर, क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर मौके पर पहुंचे और जानकारी ली‌। गौरीबाजार पुलिस ने घटनास्थल को घेरकर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान दो राउंड फायरिंग हुई थी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, प्रथम दृष्टया यह मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा लग रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सोपारी गांव में एहतियातन पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।