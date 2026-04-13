रेस्टोरेंट में खाना खाने गए युवक की गोली मारकर हत्या, विदेश से कमाकर दो दिन पहले ही लौटा था घर
पप्पू यादव दो दिन पहले ही विदेश से कमाकर लौटे थे। रविवार रात वह बैतालपुर के रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। उसी दौरान तीन युवक वहां पहुंचे और पुरानी रंजिश को लेकर विवाद शुरू हो गया। कहासुनी के बीच एक युवक ने असलहे से फायर कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद बाइक से फरार हो गए।
UP News: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के गौरी बाजार क्षेत्र के बैतालपुर स्थित एक रेस्टोरेंट में रविवार देर रात खाना खाने गए एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक विदेश से कमाकर दो दिन पहले ही अपने घर लौटा था। हत्या की सूचना मिलने पर देवरिया के नए पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर सबूत इकट्ठा किए हैं। पुलिस हत्यारोपियों की तलाश में जुटी हुई है।
मिली जानकारी के अनुसार देवरिया के गौरीबाजार थाना क्षेत्र के सोपरी गांव निवासी पप्पू यादव (उम्र 37 वर्ष) पुत्र धारी यादव दो दिन पहले विदेश से कमाकर लौटे थे। रविवार रात वह बैतालपुर के रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। बताया जाता है उसी दौरान तीन युवक वहां पहुंचे और पुरानी रंजिश को लेकर विवाद शुरू हो गया। कहासुनी के बीच एक युवक ने असलहे से फायर कर दिया, जिससे पप्पू यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद बाइक से फरार हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायल पप्पू यादव को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर, क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर मौके पर पहुंचे और जानकारी ली। गौरीबाजार पुलिस ने घटनास्थल को घेरकर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान दो राउंड फायरिंग हुई थी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, प्रथम दृष्टया यह मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा लग रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सोपारी गांव में एहतियातन पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
सीओ ने बताया
घटना के बारे में अपर पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर हरिराम यादव ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी की बैतालपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी। मौके पर डॉग स्क्वायड को भी बुलाकर जांच कराई गई। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। घटना में नामजद आरोपियों की धड़पकड़ के लिए पांच टीमें लगाई गई हैं। दो नामजद आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए भी पुलिस टीमें लगी हैं। उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें