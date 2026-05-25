गोरखपुर में युवक की गला रेतकर हत्या, आमी नदी में बोरे में उतराती मिली लाश
सोमवार की सुबह आमी नदी में बोरे में बंद एक युवक का शव उतराता मिलने से सनसनी फैल गई। गांव वालों ने आमी नदी पुल के नीचे बोरे में शव उतराता देखा तो मौके पर भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। बोरे से शव निकालने पर युवक की उम्र करीब 40 वर्ष आंकी गई।
Gorakhpur Crime News : उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। सोमवार की सुबह युवक का बोरे में बंद शव आमी नदी में उतराता मिला। युवक का शव मिलने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। आशंका जताई जा रही है कि युवक की कहीं और गला काटकर हत्या करने के बाद शव को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से बोरे में भरकर नदी में फेंक दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
घटना, गोरखपुर के गीडा थाना क्षेत्र के अडिलापार गांव की है। यहां सेमरहवां बाबा स्थान के पास सोमवार की सुबह आमी नदी में बोरे में बंद एक युवक का शव उतराता मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने आमी नदी पुल के नीचे बोरे में शव उतराता देखा तो मौके पर भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। बोरे से शव निकालने पर युवक की उम्र करीब 40 वर्ष आंकी गई। उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे और गला कटा था। शरीर पर कई जगह चोट के निशान भी मिले हैं। युवक ने काले रंग की जींस और भूरे रंग की हाफ टी-शर्ट पहन रखी थी।
पुलिस को शव की जेब से कोई पहचान संबंधी दस्तावेज नहीं मिला, जिससे उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। मौके से एक पुराना काला पिठ्ठू बैग भी बरामद हुआ है। बैग में पैंट-शर्ट, ब्लाउज और बच्चों के कपड़े मिले हैं। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि बैग मृतक का है या किसी अन्य व्यक्ति का। प्रारंभिक जांच में घटना एक दिन पहले की प्रतीत हो रही है। पुलिस इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि शव किस रास्ते से लाया गया। घटनास्थल गोरखपुर-बस्ती फोरलेन और खजनी थाना क्षेत्र के कटघर मार्ग से जुड़ा हुआ है।
क्या बोली पुलिस
इस बारे में पूछे जाने पर प्रभारी निरीक्षक अश्वनी पांडेय ने बताया कि शव की पहचान नहीं हो सकी है। शव को मोर्चरी में भेजकर सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें