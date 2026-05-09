कपड़े पर खाना गिरने को लेकर बारात में बवाल, पेट में चाकू मार युवक की हत्या

रात में बाराती भोजन कर रहे थे। इसी दौरान कपड़े पर भोजन गिरने को लेकर कुछ युवकों के बीच विवाद शुरू हो गया। भोजन गिरने से कपड़ा खराब होने को लेकर दो लोगों में शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। लोग एक-दूसरे पर वार करने लगे। लगा कि शादी समारोह स्थल किसी जंग के मैदान में बदल गया है।

UP News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिछिया स्थित एक मैरिज लॉन में शुक्रवार रात बारात के दौरान मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। खाने के दौरान कपड़े पर भोजन गिरने को लेकर शुरू हुई कहासुनी के बाद कुछ युवकों ने एक युवक के पेट में चाकू घोंप दिया। गंभीर हालत में उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज के नेहरू अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

शाहपुर इलाके के आवास विकास कॉलोनी स्थित पानी टंकी के पास रहने वाले युवक की बारात बिछिया के ताड़ीखाना इलाके स्थित बघेल मैरिज लॉन में आई थी। रात में बाराती भोजन कर रहे थे। इसी दौरान कपड़े पर भोजन गिरने को लेकर कुछ युवकों के बीच विवाद शुरू हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कपड़ा भोजन गिरने से खराब होने को लेकर दो लोगों में शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। लोग एक-दूसरे पर वार करने लगे। किसी ने पैंट से बेल्ट निकालकर उसे ही हथियार बना लिया तो किसी ने कुर्सी उठा ली। जिसे जो मिला उसी से दूसरे पर हमला बोल दिया।

थोड़ी देर के लिए लगा कि शादी समारोह स्थल किसी जंग के मैदान में बदल गया है। कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं था। सब एक-दूसरे पर वार किए जा रहे थे। इसी दौरान मनबढ़ युवकों ने सुमित कुमार के पेट में चाकू घोंप दिया। वारदात के बाद मौके पर भगदड़ और मच गई। सूचना मिलने पर शाहपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल सुमित कुमार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज के नेहरू अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

खुशियों की जगह पसरा मातम घटना के बाद शादी समारोह का माहौल मातम में बदल गया। चाकू लगने से जिस युवक की मौत हुई उसके परिवारीजनों और रिश्तेदारों का रो-रोकर बुरा हाल है। हर कोई मामले में पुलिस से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहा है।