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पानी के छींटे गिरे तो युवक को चाकू से मार डाला, भाई-बहन और मां पर भी हमला; बागपत में मर्डर

Apr 27, 2026 07:10 pm ISTDeep Pandey बागपत, हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में सनसनीखेज मर्डर की वारदात सामने आई है।  पानी के छींटे गिरने पर युवक को चाकू से मार डाला। हमले में मृतक के पिता, भाई, बहन और मां गंभीर रूप से घायल हो गए।

पानी के छींटे गिरे तो युवक को चाकू से मार डाला, भाई-बहन और मां पर भी हमला; बागपत में मर्डर

UP News: यूपी के बागपत के बड़ौत में बड़का रोड पर सोमवार सुबह छत पर सफाई करने के दौरान पानी की छींटे पड़ोसी के मकान में मौजूद लोगों पर गिरे तो बवाल हो गया। बात इस कदर बिगड़ी कि पड़ोसियों ने एक युवक को चाकू से गोद डाला। सीने और कमर में चाकू के वार से लहूलुहान युवक की मौत हो गई। हमले में मृतक के पिता, भाई, बहन और मां गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना का पता लगते ही पुलिस मौके पर दौड़ी। एएसपी भी घटनास्थल पर पहुंचे। मृतक के पिता ने पांच लोगों को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है।

नगर के बड़का रोड स्थित उर्दू कालोनी निवासी आस मोहम्मद की पत्नी गुड्डो मकान की छत पर पानी से सफाई कर रही थी। इस दौरान पानी की छींटे पड़ोस में रहने वाले इरफान के मकान में बैठे उसके परिवार के लोगों पर जा गिरी। इस बात को लेकर उनके बीच कहासुनी हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि इरफान पक्ष के लोगों ने आस मोहम्मद पक्ष के लोगों पर पथराव करते हुए हमला कर दिया। आरोपियों ने आस मोहम्मद के बड़े बेटे 25 वर्षीय शोएब पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। कमर और सीने पर वार लगने से शोएब की मौके पर ही मौत हो गई। पिता आस मोहम्मद, मां गुड्डो, छोटे भाई फरमान व बहन फराह गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना को अंजाम देकर हमलावर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। शोएब नगर में एक रिम-धुरा बनाने वाले फैक्ट्री में काम करता था। आस मोहम्मद ने दिलशाद, इरफान, रिहान, इसराना, रोहिन को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है।

कहना इनका...

एएसपी बागपत प्रवीण सिंह चौहान ने बताया कि सफाई के दौरान पानी की छींटे लगने को लेकर हुए विवाद में शोएब की चाकू से गोदकर हत्या की गई। आरोपियों की गिरफ्तारी को तीन टीमों का गठन किया है। जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।

पिता बोले मेरे सामने कर दी बेटे की हत्या

मृतक के पिता आस मौहम्मद ने बताया कि मैं और बड़ा बेटा सुबह फैक्ट्री में काम करने गए थे। घर में मेरी पत्नी गुड्डो, छोटा बेटा फरमान, बेटियां फरा और फरहा मौजूद थीं। सुबह करीब 8:30 बजे पड़ोसी इरफान के परिवार वालों के ऊपर पानी की कुछ बूंद गिर गई। जिसके बाद उन्होंने गाली-गलौच करनी शुरू कर दी। इसके बाद इरफान के परिवार के करीब 8 से 10 लोग धारदार हथियार लेकर हमारे घर में घुस आए। मारपीट करने लगे। सूचना मिलने पर मैं और बड़ा बेटा शोएब पहुंचे। शोएब ने आरोपियों को रोकने की कोशिश की, तो हमारे सामने ही उसे पकड़कर चाकू से अनगिनत वार किए गए। मैं और मेरे परिवार के बाकी लोग बीच बचाव करने गए, तो हमलावरों ने हमें भी पीटा और चाकू से घायल कर दिया। घर के बाहर पड़ी ईंटें फेंक-फेंककर मारी। गांव में भीड़ जुटती देख हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए।

मृतक शोएब के निकाह की चल रही थी तैयारी

शोएब के भाई फरमान ने बताया कि शोएब रिम-धुरे बनाने की फैक्ट्री में काम कर रहा था। घर में शोएब के निकाह की तैयारी चल रही थी। इसके लिए कई रिश्ते देखे गए थे। परिवार में बड़ा खुशी का माहौल था। सभी लोग खुश थे कि शोएब का निकाह होने वाला है,लेकिन निकाह की सारी खुशिया उस समय मातम में बदल गई, जब शोएब की चाकूओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई।

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मजदूरी करता है पूरा परिवार

नगर की बड़का रोड पर रहने वाले आस मोहम्मद के परिवार की माली हालत कुछ ठीक नहीं थी। पूरा परिवार मजदूरी करता था। प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत कुछ समय पहले ही मकान बनाया था।

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हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

नगर की बड़का रोड पर आस मोहम्मद के परिवार पर हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें शोएब खून में लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ है। वहीं, उसके परिवार के लोगों पर हमलावरों द्वारा पथराव किया जा रहा है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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