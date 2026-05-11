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हाथ-पैर बांध युवक की हत्या, शव कुएं में फेंका, औरैया में सनसनीखेज मर्डर

Deep Pandey हिन्दुस्तान, औरैया
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उत्तर प्रदेश के औरैया में सनसनीखेज मर्डर की घटना सामने आई है। लापता युवक का शव कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। युवक के हाथ-पैर बंधे थे। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया।

हाथ-पैर बांध युवक की हत्या, शव कुएं में फेंका, औरैया में सनसनीखेज मर्डर

उत्तर प्रदेश के औरैया में कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कल्यानपुर जागू में सोमवार को लापता युवक का शव कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। युवक के हाथ-पैर बंधे थे। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ता देख कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। प्रारंभिक जांच पड़ताल के आधार पर पुलिस ने युवक की हाथ-पैर बांधकर निर्मम हत्या किए जाने की आशंका जताई है।

पुलिस ने बताया कि 36 वर्षीय वीपी सिंह पुत्र अतर सिंह रविवार शाम गांव के बाहर कूड़ा डालने गया था। देर रात तक जब वह नहीं लौटा तो परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। परिजन और ग्रामीण रातभर गांव और आसपास के क्षेत्रों में उसकी तलाश करते रहे, पर कहीं कोई सुराग नहीं मिला। सोमवार सुबह गांव के बाहर युवक की चप्पल और खून के छींटे मिले। वहीं कूड़ा डालने वाला तसला पुरहा नदी के पास झाड़ियों में पड़ा मिला। इसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों ने कई घंटे तक खोजबीन की। काफी देर बाद एक निष्प्रयोज्य कुएं में युवक का शव पड़ा दिखा। शव के ऊपर मक्का की करबी डालकर उसे छिपाने का प्रयास किया गया था।

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हत्या की खबर फैलते ही गांव में तनाव का माहौल

युवक की हत्या की खबर फैलते ही गांव में तनाव का माहौल बन गया। परिजन और ग्रामीण आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आक्रोशित हो उठे। सूचना पर सीओ पुनीत मिश्रा और कोतवाल मुकेश चौहान मौके पर पहुंचे। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों को शांत कराया। ग्रामीणों की नाराजगी को देखते हुए कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर तैनात की गई है। सीओ ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

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लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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