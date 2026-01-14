गमला सिर पर पटका फिर चाकू से वार, दोस्तों ने की युवक की हत्या, वारदात में शामिल थी मां भी

संक्षेप: यूपी की राजधानी लखनऊ में एक युवक हत्या की उसके दोस्तों ने ही की। इसमें उसकी मां और ममेरे भाई ने भी मदद की थी। पुलिस ने घटनाक्रम का आठ घंटे में ही खुलासा कर दिया।

लखनऊ में सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में शुक्रवार को सचिन (25) की हत्या में पुलिस ने बुधवार को उसके दोस्त समेत दो को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस उपायुक्त दक्षिणी निपुण अग्रवाल का दावा है कि नशे के विवाद में सचिन की हत्या उसके दोस्तों ने की थी। नशे को लेकर हुए विवाद के बाद उसने सचिन के सिर पर गमला पटक दिया था। फिर दोस्त के साथ मिलकर चाकू से वार कर मार डाला। हत्या के बाद शव चादर में बांधकर फेंका और पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की थी। इसमें उसकी मां और ममेरे भाई ने भी मदद की थी।

पुलिस उपायुक्त निपुण अग्रवाल के मुताबिक गिरफ्तार हत्यारोपियों में नेपालगंज तेलीबाग निवासी निहाल वाल्मीकि (ई-रिक्शा चालक) उसका साथी करन वाल्मीकि निवासी खान मार्केट खरका काला चक्की है। हत्यारोपियों के पास से एक चाकू, स्कूटी, कपड़े और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। हत्याकांड में फरार आरोपी विनय शर्मा उर्फ साहुल निवासी रजमन बाजार और निहाल की मां कल्पना वाल्मीकि की तलाश में पुलिस की टीम दबिश दे रही हैं। डीसीपी के मुताबिक शुक्रवार को भागीरथी एन्कलेव के पास युवक का शव मिला था। शव कि शिनाख्त सोमवार को सचिन तिवारी निवासी नगराम टिकरा जुगरात के रूप में हुई। सचिन के भाई विपिन तिवारी की तहरीर पर निहाल और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। क्योंकि पूछताछ में विपिन ने बताया था कि सचिन अपने दोस्त निहाल के साथ घर से निकला था। हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। एसीपी ऋषभ यादव कि निगरानी में इंस्पेक्टर सुशांत गोल्फ सिटी राजीव रंजन उपाध्याय और क्राइम समेत पांच टीमें लगाई गई। सीसी फुटेज और काल डिटेल्स के आधार पर साक्ष्य संकलन किए गए। इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

निहाल ने दोस्त संग की हत्या, मां और साले ने साक्ष्य मिटाने की कोशिश : इंस्पेक्टर राजीव रंजन उपाध्याय के मुताबिक निहाल और सचिन नशे के आदी थे। निहाल गुरुवार को उसने अपने घर ले गया गया। वहां निहाल, सचिन और दोस्त विनय के साथ मिलकर नशेबाजी कर रहा था। शराब और गांजा खत्म हो गया तो रात में निहाल ने सचिन से और लाने के लिए कहा। इस बात पर दोनों में विवाद हो गया। निहाल ने गुस्से में गमला सचिन के सिर पर दे मारा। वह आंगन में गिर गया। यह देख विनय चाकू लेकर आया। चाकू से दोनों ने ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। निहाल ने अपने ममेरे भाई करन वाल्मीकि को फोन कर स्कूटी लाने के लिए कहा। इसके बाद निहाल ने विनय, करन और मां कल्पना के साथ मिलकर शव को चादर से बांधा। उसे स्कूटी पर लादा और भागीरथी एन्कलेव के पास पहुंच गया। उधर, कल्पना ने साक्ष्य मिटाने के लिए घर से आंगन की फर्श पर पड़ा खून आदि साफ कर दिया था।