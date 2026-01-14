Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsA young man was murdered by his friends after being stabbed with a flower pot on his head; his mother was also involved
गमला सिर पर पटका फिर चाकू से वार, दोस्तों ने की युवक की हत्या, वारदात में शामिल थी मां भी

गमला सिर पर पटका फिर चाकू से वार, दोस्तों ने की युवक की हत्या, वारदात में शामिल थी मां भी

संक्षेप:

यूपी की राजधानी लखनऊ में एक युवक हत्या की उसके दोस्तों ने ही की। इसमें उसकी मां और ममेरे भाई ने भी मदद की थी। पुलिस ने घटनाक्रम का आठ घंटे में ही खुलासा कर दिया।

Jan 14, 2026 06:55 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

लखनऊ में सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में शुक्रवार को सचिन (25) की हत्या में पुलिस ने बुधवार को उसके दोस्त समेत दो को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस उपायुक्त दक्षिणी निपुण अग्रवाल का दावा है कि नशे के विवाद में सचिन की हत्या उसके दोस्तों ने की थी। नशे को लेकर हुए विवाद के बाद उसने सचिन के सिर पर गमला पटक दिया था। फिर दोस्त के साथ मिलकर चाकू से वार कर मार डाला। हत्या के बाद शव चादर में बांधकर फेंका और पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की थी। इसमें उसकी मां और ममेरे भाई ने भी मदद की थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस उपायुक्त निपुण अग्रवाल के मुताबिक गिरफ्तार हत्यारोपियों में नेपालगंज तेलीबाग निवासी निहाल वाल्मीकि (ई-रिक्शा चालक) उसका साथी करन वाल्मीकि निवासी खान मार्केट खरका काला चक्की है। हत्यारोपियों के पास से एक चाकू, स्कूटी, कपड़े और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। हत्याकांड में फरार आरोपी विनय शर्मा उर्फ साहुल निवासी रजमन बाजार और निहाल की मां कल्पना वाल्मीकि की तलाश में पुलिस की टीम दबिश दे रही हैं। डीसीपी के मुताबिक शुक्रवार को भागीरथी एन्कलेव के पास युवक का शव मिला था। शव कि शिनाख्त सोमवार को सचिन तिवारी निवासी नगराम टिकरा जुगरात के रूप में हुई। सचिन के भाई विपिन तिवारी की तहरीर पर निहाल और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। क्योंकि पूछताछ में विपिन ने बताया था कि सचिन अपने दोस्त निहाल के साथ घर से निकला था। हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। एसीपी ऋषभ यादव कि निगरानी में इंस्पेक्टर सुशांत गोल्फ सिटी राजीव रंजन उपाध्याय और क्राइम समेत पांच टीमें लगाई गई। सीसी फुटेज और काल डिटेल्स के आधार पर साक्ष्य संकलन किए गए। इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

निहाल ने दोस्त संग की हत्या, मां और साले ने साक्ष्य मिटाने की कोशिश :

इंस्पेक्टर राजीव रंजन उपाध्याय के मुताबिक निहाल और सचिन नशे के आदी थे। निहाल गुरुवार को उसने अपने घर ले गया गया। वहां निहाल, सचिन और दोस्त विनय के साथ मिलकर नशेबाजी कर रहा था। शराब और गांजा खत्म हो गया तो रात में निहाल ने सचिन से और लाने के लिए कहा। इस बात पर दोनों में विवाद हो गया। निहाल ने गुस्से में गमला सचिन के सिर पर दे मारा। वह आंगन में गिर गया। यह देख विनय चाकू लेकर आया। चाकू से दोनों ने ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। निहाल ने अपने ममेरे भाई करन वाल्मीकि को फोन कर स्कूटी लाने के लिए कहा। इसके बाद निहाल ने विनय, करन और मां कल्पना के साथ मिलकर शव को चादर से बांधा। उसे स्कूटी पर लादा और भागीरथी एन्कलेव के पास पहुंच गया। उधर, कल्पना ने साक्ष्य मिटाने के लिए घर से आंगन की फर्श पर पड़ा खून आदि साफ कर दिया था।

हत्या के बाद बदले कपड़े, जलता हुआ मफलर शव पर डाला :

इंस्पेक्टर ने बताया कि निहाल ने राजीव की कपड़े बदल दिए थे। शव भागीरथी एन्कलेव के पास खाली प्लाट में डाला। करन बोतल में पेट्रोल लेकर आया। मफलर को पेट्रोल से भिगोकर शव के ऊपर रखा और जलाने की नियत से उसमे आग लगा दी। इस कारण शव करीब 40 फीसद जल चुका था।

ये भी पढ़ें:लखनऊ में 5 लाख की राह होगी आसान, अब नहीं काटना पड़ेगा 6 KM का अतिरिक्त चक्कर
ये भी पढ़ें:यूपी पंचायत चुनाव: इस जिले की कई ग्राम पंचायतों की वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़िया
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Lucknow News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |