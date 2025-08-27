a young man was making videos of girl students bathing in the bathroom for a year caught red handed बाथरूम में नहाती छात्राओं का साल भर से वीडियो बना रहा था युवक, रंगे हाथ पकड़ाया, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
एक छात्रा बाथरूम में नहा रही थी। इस दौरान उसकी नजर रोशनदान पर पड़ी। उसने देखा कि उसका वीडियो बनाया जा रहा है। इस पर वह साथ रहने वाली छात्राओं के साथ छत पर पहुंची और वीडियो बना रहे हिमांशु राय को पकड़ लिया। तभी मकान के अन्य किराएदार भी पहुंच गए। लोगों ने हिमांशु का मोबाइल छीन लिया।

Ajay Singh संवाददाता, आजमगढ़Wed, 27 Aug 2025 07:43 AM
यूपी के आजमगढ़ की शहर कोतवाली क्षेत्र के हीरापट्टी में किराए पर कमरा लेकर पढ़ाई कर रहीं छात्राओं का बाथरूम में नहाते समय वीडियो बनाया जा रहा था। उसी बिल्डिंग में रहने वाला युवक सालभर से यह घिनौना काम कर रहा था। छात्राओं ने उसे वीडियो बनाते हुए रंगेहाथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। वह सालभर से छात्राओं के अश्लील वीडियो बना रहा था।

हीरापट्टी में ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राएं किराए पर कमरा लेकर पढ़ाई करते हैं। इलाके में कई विद्यालय, पैरा मेडिकल और पॉलीटेक्निक कॉलेज हैं। इन संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राएं भी आसपास किराए का कमरा लेकर रहती हैं। एक बिल्डिंग में आरोपी हिमांशु राय अपने माता-पिता के साथ किराए के कमरे में रहता है। रविवार शाम बिल्डिंग में रहने वाली एक छात्रा बाथरूम में नहा रही थी। इस दौरान उसकी नजर रोशनदान पर पड़ी। छत से उसका वीडियो बनाया जा रहा था। इस पर वह साथ रहने वाली छात्राओं के साथ छत पर पहुंची और वीडियो बना रहे हिमांशु राय को पकड़ लिया। जानकारी होने पर मकान के अन्य किराएदार भी पहुंच गए। लोगों ने हिमांशु का मोबाइल छीन लिया।

उसका लैपटॉप भी चेक किया गया। जिसमें कई छात्राओं के अश्लील वीडियो मिले। कई ऐसी छात्राओं के भी वीडियो मिले जो काफी पहले कमरा छोड़कर जा चुकी हैं। विवाद होने पर हिमांशु का पिता अजय राज भी आ गया और उसका बचाव करने लगा। शोर मचाने पर छात्राओं को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी गई। स्थानीय लोगों ने डायल 112 पर घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की। कोतवाल यादवेंद्र पांडेय ने बताया कि आरोपी हिमांशु राय को गिरफ्तार कर लिया गया है।

घटना से छात्राएं हैरान

नहाते समय वीडियो बनाए जाने का खुलासा होने के बाद से छात्राएं हैरान हैं। उन्हें लग रहा है कि यह युवक जाने किस इरादे से अश्लील वीडियो बना रहा था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा कुछ हो सकता है।

