आधी रात दूसरे के घर में घुसते पकड़ाया युवक, बोला- सत्य की खोज में निकला हूं

संक्षेप: यूपी के कुशीनगर में एक युवक आधी रात किसी के घर में घुसते हुए पकड़ा गया है। पुलिस ने जब उससे दूसरे के घर पर आने का कारण पूछा तो बेहद मासूमियत से जवाब दिया। कहा कि सत्य की खोज में निकला हूं। रास्ते में दीवार आई तो उसे फांद गया था।

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक अजीब मामला सामने आया है। जो भी पूरे मामले को सुन रहा है हंस रहा है और हैरान भी है। विशुनपुरा थाना क्षेत्र के ठाड़ीभार गांव में आधी रात एक युवक अपने घर से काफी दूर किसी के घर में पीछे से घुसने की कोशिश कर रहा था। पालतू कुत्ते को भनक लगी और उसके भौंकने से परिवार वाले जाग गए। पुलिस को सूचना दी गई। शोरगुल शुरू हुआ, इसके बाद भी युवक भागा नहीं। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की तो उसकी बातें हैरान तो कर ही रही थीं, हंसने पर मजूबर भी कर रही थीं।

पुलिस ने जब उससे दूसरे के घर पर आने का कारण पूछा तो बेहद मासूमियत से जवाब दिया। पुलिस ने पूछा कि आधी रात को यहां क्या कर रहे हो? चोरी करने आए हो क्या? युवक जरा भी सकपकाए नहीं। कहा कि सर, मैं चोरी करने नहीं आया। मैं तो सत्य की खोज में निकला हूं! यह सुनते ही मौके पर मौजूद सभी पुलिस वाले और घर वाले अचंभित हो गए। कुछ लोग हंसने भी लगे। युवक ने कहा कि मैं फिलॉस्फर हूं सर, सत्य की तलाश में रात को निकल पड़ता हूं। दीवार फांदने पर कहा कि रास्ते में आ गई और गेट बंद था।

पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास एक छोटा सा बैग मिला। इसमें टॉर्च, एक पानी की बोतल, दो बिस्किट के पैकेट और एक डायरी थी। डायरी में उसने कुछ दार्शनिक विचार लिख रखे थे। उसने लिखा था कि सत्य वह है जो अंधेरे में भी चमकता है और मनुष्य का अंतिम लक्ष्य सत्य की खोज है। फिलहाल घरवालों की शिकायत पर पुलिस ने उसे चोरी के इरादे से घर में घुसने के आरोप में हिरासत में ले लिया।

स्थानीय लोगों का कहना है कि युवक मानसिक रूप से कुछ अस्वस्थ लग रहा था। वह बार-बार यही कहता रहा कि वह गांव-गांव घूमकर सत्य का प्रकाश फैला रहा है। घर के मालिक रामप्रवेश यादव ने बताया कि अगर हमारे कुत्ते 'शेरू' ने समय पर भौंका नहीं होता तो आज हमारा सारा सामान गायब हो जाता। यह साहब सत्य की खोज में लगे थे या हमारी अलमारी की?

युवक के पुलिस की पूछताछ का कुछ लोगों ने वीडियो भी बनाया। शुक्रवार सुबह से यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर लाखों लोग इसे देखकर हंस रहे हैं। कोई लिख रहा है सत्य की खोज का नया तरीका, तो कोई कमेंट कर रहा है अबकी बार सत्य की सरकार। कुछ लोग तो इसे दार्शनिक अंदाज में ले रहे हैं कि शायद युवक सचमुच कोई आधुनिक दीओजिन्स था, जो लालटेन लेकर सत्य ढूंढ रहा था।