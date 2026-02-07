Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsa young man was brutally murdered in gorakhpur leaving a knife lodged in his chest dead body found in a field
गोरखपुर में बेरहमी से युवक का कत्ल, सीने में चाकू धंसा छोड़ गए कातिल; खेत में मिली लाश

गोरखपुर में बेरहमी से युवक का कत्ल, सीने में चाकू धंसा छोड़ गए कातिल; खेत में मिली लाश

संक्षेप:

शनिवार की सुबह गांववाले खेतों की ओर गए तो सरसों के खेत में शव देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। युवक जमीन पर औंधे मुंह पड़ा था और आसपास खून फैला हुआ था। मंजर देख साफ लग रहा था कि युवक पर धारदार हथियार से कई बार वार किया गया है। 

Feb 07, 2026 02:24 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

गोरखपुर के गीडा थाना क्षेत्र के पेवनपुर गांव में शनिवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब सरसों के खेत में एक अज्ञात युवक का खून से लथपथ शव मिला। युवक की बेरहमी से हत्या की गई थी। उसके सीने में चाकू धंसा हुआ था, जबकि शरीर पर कई जगह धारदार हथियार से किए गए गहरे जख्मों के निशान मिले हैं। सूचना मिलते ही गीडा थाना पुलिस के साथ ही वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ग्रामीणों के मुताबिक, शनिवार सुबह जब वे खेतों की ओर गए तो सरसों के खेत में शव देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। युवक जमीन पर औंधे मुंह पड़ा था और आसपास खून फैला हुआ था। मौके का मंजर देख साफ लग रहा था कि युवक पर धारदार हथियार से कई बार वार किया गया है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि हत्या के बाद आरोपी चाकू को युवक के सीने में ही छोड़कर फरार हो गए।

ये भी पढ़ें:सपा नेता के पिता की हत्या को लेकर ऐक्शन, 1 इंस्पेक्टर-2 दरोगा समेत 9 लाइन हाजिर

शराब पार्टी के बाद हत्या की आशंका

पुलिस को घटनास्थल से करीब 20 मीटर की दूरी पर शराब की खाली बोतलें और पानी के पाउच मिले हैं। इससे आशंका जताई जा रही है कि हत्या से पहले वहां शराब पार्टी हुई थी। कयास लगाए जा रहे हैं कि नशे की हालत में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और बात इतनी बढ़ गई कि युवक की निर्मम हत्या कर दी गई।

मोबाइल गायब, लूट या साजिश?

जांच के दौरान मृतक के पास से इयरबड्स तो बरामद हुए हैं, लेकिन उसका मोबाइल फोन गायब है। मोबाइल न मिलने से लूट की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं, यह भी माना जा रहा है कि हत्यारे पहचान छिपाने और साक्ष्य मिटाने के लिए मोबाइल अपने साथ ले गए हों। पुलिस मृतक की पहचान कराने के लिए आसपास के थानों में सूचना भेज रही है और गुमशुदगी के मामलों से भी मिलान किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:सपा नेता के पिता की हत्या को लेकर ऐक्शन, 1 इंस्पेक्टर-2 दरोगा समेत 9 लाइन हाजिर

फॉरेंसिक टीम ने जुटाए अहम साक्ष्य

मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल से फिंगरप्रिंट्स, खून के नमूने और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं, जो हत्यारों तक पहुंचने में मददगार साबित हो सकते हैं। एसपी नार्थ ज्ञानेंद्र ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम आने की संभावना है। रिपोर्ट के आधार पर मौत के कारणों और घटनाक्रम को स्पष्ट किया जाएगा। मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर जांच चल रही है और जल्द ही घटना का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Crime News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |