मां-बाप की समाधि पर पेशाब करने से टोकने पर युवक की हत्या, परिजनों ने गेस्ट हाउस में की तोड़फोड़

प्रयागराज में समाधि पर पेशाब करने को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान एक युवक की चापड़ और सरिया से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने गेस्ट हाउस में तोड़फोड़ की और शव को सड़क पर रखकर हंगामा किया।

यूपी के प्रयागराज में एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। जहां नैनी थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात एक शादी समारोह के दौरान हुए पेशाब करने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की चापड़ और लोहे की सरिया से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने गेस्ट हाउस में तोड़फोड़ की और शव को सड़क पर रखकर हंगामा किया। वहीं, इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत नौ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

ये मामला नैनी थाना क्षेत्र स्थित कुशवाहा गेस्ट हाउस में मड़ौका के रहने वाले ननकऊ की बेटी की शादी थी। बारात गुरुवार रात गेस्ट हाउस में ठहरी हुई थी। देर रात करीब 12 बजे कुछ बाराती पास में रहने वाले राजेश निषाद के खाली प्लॉट में पेशाब करने लगे। उसी प्लॉट में राजेश की गाड़ी खड़ी थी और वहां उसके माता-पिता की समाधि भी बनी हुई है। राजेश ने इसका विरोध किया, जिस पर कहासुनी बढ़ते-बढ़ते मारपीट में बदल गई।

सरिया और चापड़ से ताबड़तोड़ किए वार आरोप है कि विवाद के दौरान ननकऊ का भतीजा सुनील कनौजिया मौके पर पहुंचा और गेस्ट हाउस में तंदूर पर रखी लोहे की सरिया उठाकर राजेश पर कई वार किए। इसके बाद चापड़ से भी हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल राजेश खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई।

परिजनों ने गेस्ट हाउस में की तोड़फोड़ युवक की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। आक्रोशित परिजनों ने गेस्ट हाउस में तोड़फोड़ की। साथ ही शव को सड़क पर रखकर धरने पर बैठ गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन परिजन आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। बाद में अधिकारियों के आश्वासन पर स्थिति शांत हुई। वहीं, शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया।