दोस्ती की आड़ में युवक ने की हैवानियत, किशोरी को बुलाकर किया रेप

दोस्ती की आड़ में युवक ने की हैवानियत, किशोरी को बुलाकर किया रेप
संक्षेप: लखनऊ के काकोरी इलाके में एक नाबालिग किशोरी को उसके परिचित मुस्लिम दोस्त ने बहला-फुसलाकर एक बंद मकान में ले जाकर दुष्कर्म किया। काफी देर बाद बदहवास हालत में घर लौटी पीड़िता ने अपने परिजनों को आपबीती सुनाई।
यूपी की राजधानी लखनऊ के काकोरी इलाके में एक किशोरी को उसका मुस्लिम दोस्त बहला-फुसलाकर गांव के एक बंद मकान में बुला ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। काफी देर बाद पीड़िता घर पहुंची। उसने परिजनों को आपबीती सुनाई। पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
काकोरी इलाके के एक गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी नाबालिग बेटी को शुक्रवार की देर रात एक युवक बहला-फुसला कर बुला ले गया। आरोपी उसे गांव के एक बंद पड़े मकान में ले गया। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इधर काफी देर से किशोरी घर नहीं दिखी तो परिजनों को शंका हुआ। परिवार वालों ने उसकी तलाश की। काफी देर बाद वह बदहवास हालत में घर पहुंची। परिजनों ने उसे पूछताछ की तो उसने आपबीती सुनाई।
जिसके बाद पीड़िता के पिता ने आरोपी अतीक अहमद उर्फ टुनमुन के खिलाफ काकोरी थाने में तहरीर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। पुलिस की प्राथमिक जांच में पता चला कि आरोपी और किशोरी की पहले से जान पहचान थी। दोनों फोन पर बात भी करते थे। इंस्पेक्टर सतीश चंद्र ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
जौनपुर में नाबालिग से अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कैद
उधर, जौनपुर जिले के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रूपाली सक्सेना की अदालत ने शनिवार को अवयस्क के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी युवक को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन के अनुसार जिले में सुजानगंज थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने मुकदमा पंजीकृत करवाया कि 5 दिसंबर 2023 को उसकी 17 वर्षीय पुत्री को अमित गौतम निवासी ग्राम सरैया थाना बरसठी कहीं भगा ले गया। पहले भी वह फोन से बात किया करता था। पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। पीड़िता अपने बयान से मुकर गई और आरोपी से विवाह कर लिया। एक बच्चा भी पैदा हो गया इसके बावजूद अदालत ने आरोपी अमित को अपहरण व दुष्कर्म के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।