स्पेशल ट्रेन में सफर कर रहे लड़के से हुई एक चूक, प्लेटफार्म पर सिग्नल से टकरा गया सिर; दर्दनाक मौत

लड़का आनन्द विहार से बिहार जाने वाली स्पेशल ट्रेन में सफर कर रहा था। वह कौन था और कहां का रहने वाला था यह अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस उसकी शिनाख्त की कोशिशों में जुटी है। मौके पर पहुंचे जीआरपी ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए गोरखपुर भेज दिया।

UP News: चलती ट्रेन या बस में खिड़की से हाथ निकालना या दरवाजे पर खड़े होकर बाहर देखना खतरनाक है, यह हम सब जानते हैं। इसके बावजूद अक्सर हम लोगों को ऐसे खतरे उठाते हुए देखते हैं। ऐसा ही कुछ खतरा उठाने की चूक स्पेशल ट्रेन में यात्रा कर रहे एक नौजवान से हुई और उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। प्लेटफार्म पर सिग्नल से टकराकर उसके सिर के चीथड़े उड़ गए। युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और जिस किसी ने यह वाकया देखा वो अवाक रह गया।

घटना, कुशीनगर में गोरखपुर-नरकटियागंज रेलखंड पर खड्डा के सोहरौना रेलवे क्रॉसिंग के पास हुई। लड़का आनन्द विहार से बिहार जाने वाली स्पेशल ट्रेन में सफर कर रहा था। वह कौन था और कहां का रहने वाला था यह अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस उसकी शिनाख्त की कोशिशों में जुटी है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे जीआरपी (राजकीय रेलवे पुलिस ) के जवानों ने लड़के के शव को पोस्टमार्टम के लिए गोरखपुर भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार आनन्द विहार, दिल्ली से चलकर 04014 स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन लौकहा बाजार, बिहार जा रही थी।

इस ट्रेन में सफर कर रहा करीब 25 साल वो लड़का दरवाजे के पास खड़े होकर बाहर की ओर देख रहा था। इसी दौरान ट्रेन ने खड्डा में सोहरौना रेलवे क्रॉसिंग पार की। लड़का तब भी दरवाजे के पास ही खड़ा रहा। लेकिन बाहर देखने के दौरान प्लेटफार्म पर लगे सिग्नल की ओर उसका ध्यान नहीं गया और उसका सिर सिग्नल से जा टकराया। सिग्नल से टकराते ही सिर के चीथड़े उड़ गए। लड़का तत्काल नीचे गिर गया। मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। यह सब देख रहे ट्रेन में सवार यात्री और प्लेटफार्म पर मौजूद लोग अवाक रह गए। रेलवे स्टेशन पर हुई इस घटना की जानकारी मिलते ही पनियहवा जीआरपी प्रभारी गोपाल यादव, कांस्टेबल सत्येन्द्र कुमार, उदय यादव, अभिषेक कुमार के साथ वहां पहुंचे। जीआरपी के जवानों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।